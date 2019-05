Ihr könnt in Death Stranding schleichen, aber es ist kein Stealth-Spiel

Mit dem neuen Trailer zu Death Stranding wurde nicht nur der Release-Termin verraten, sondern auch ein paar Gameplay-Details. Zu sehen gab es auch eine Szene, in der Protagonist Sam schleicht und sich vor Gegnern versteckt. Das hat er auf Twitter bekannt gegeben.

Ein gutes Zeichen für Metal Gear-Fans? Möglich, aber laut Kojima wird sein neues Werk kein Stealth-Spiel.

DEATH STRANDING is not a stealth game. It is brand new action game with the concept of connection (strand). I call it Social Strand System, or simply Strand Game.



TOMORROW IS IN YOUR HANDS.#deathstranding pic.twitter.com/XaraGs2P03