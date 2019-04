Auch wenn es immer noch viele Fragezeichen rund um Hideo Kojimas nächstes Spiel Death Stranding gibt, scheint so langsam aber sicher ein bisschen Schwung in das Thema zu kommen.

Erst kürzlich wurde eine "neue Enthüllung in einem Monat oder so" in Aussicht gestellt und jetzt soll Hideo Kojima auf Twitter wohl bewusst verraten haben, dass es in der nächsten Zeit einen neuen Trailer für Death Stranding geben wird.

Zumindest lässt sich das aus dem geposteten Bild schließen, welches zwei Monitore zeigt, auf denen ein Schnittprogramm und der Death Stranding-Schriftzug zu sehen ist.

Interessant:

Einem findigen Twitter-Nutzer fiel auf, dass das auf dem ursprünglich veröffentlichten Bild wohl mehr zu sehen war als beabsichtigt. Denn dort konnte man einen Blick auf die Zeitangabe des Trailers werfen.

Und die verspricht - die richtige Interpretation der herangezoomten Aufnahme mal vorausgesetzt - einen ziemlich langen Trailer. Bei der Einblendung des Schriftzugs sind es nämlich satte 8:40 Minuten.

Gameplay? Oder doch "nur" eine Zwischensequenz?

Das macht es zumindest nicht unwahrscheinlicher, dass wir in dem Trailer auch Gameplay-Szenen sehen werden. Allerdings: Hideo Kojima ist auch berühmt-berüchtigt für lange Zwischensequenzen. In der Metal Gear Solid-Serie hat er das mehr als einmal unter Beweis gestellt. Möglicherweise sehen wir also auch eine eben solche Sequenz.

So oder so: Schon bald dürften wir was Neues zu Death Stranding erfahren. Allerdings wohl nicht auf der E3, denn dort wird Sony nicht vertreten sein. Und Death Stranding erscheint ja konsolenexklusiv für Sonys PS4 - und wahrscheinlich auch für die PS5.

Für alle, die sich einen Überblick über Death Stranding machen wollen, haben wir in unserem Special alle bislang bekannten Infos zusammengetragen:

