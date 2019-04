Death Stranding erscheint wahrscheinlich für die PS4, vielleicht aber auch für die PS5 oder beides. Wann das Spiel kommt, weiß keiner so genau. Geschweige denn, was wir denn nun wirklich darin machen.

Selbst Mastermind Hideo Kojima und Schauspieler Norman Reedus machen einen relativ planlosen Eindruck oder können einfach nicht recht in Worte fassen, was es mit dem Spiel auf sich hat. Zumindest versprechen sie, demnächst mehr zu verraten: "In einem Monat oder so" soll es "vielleicht" eine weitere Enthüllung zu Death Stranding geben.

Death Stranding soll Open World-Spielen etwas Neues hinzufügen

Viele kryptische Details: Auf dem Tribeca-Filmfestival waren sowohl Norman Reedus als auch Hideo Kojima zu Gast. Dabei haben sie diverse Kleinigkeiten zu Death Stranding erzählt, aber permanent betont, eigentlich nichts verraten zu wollen. Entsprechend unklar bleibt, was uns da eigentlich erwartet.

You have to decide what you do, Kojima says. And that's the fundamental difference between movies and games. He wanted to put that in a game system because you can't do that just from watching movies/books #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Reedus doesn't want to give anything away but he says he has lots of cool toys #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Hideo Kojima und Norman Reedus sind Fans voneinander. Das wurde definitiv ganz besonders deutlich. Hideo Kojima will Norman Reedus in seiner Gänze abbilden: Wir sollen in Death Stranding nicht einfach nur Sam, sondern auch Norman Reedus spielen. Der würde ihm überall hin folgen, wie er erklärt.

"You're actually playing as Norman Reedus as Sam," Kojima adds. "And when the drama part arrives, Sam will act to get your emotions. But when you go into some special area, you'll definitely love Norman. You'll be a very big Norman fan." #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

.@WWWBigBaldHead says that working with @Kojima_Hideo is a lot like working with @RealGDT. “You want to get inside his head,” says Reedus. “You want to see everything. It’s super fascinating.” Reedus notes Kojima’s approach is incredibly collaborative, organic, and open to ideas. pic.twitter.com/BWDYolcJWq — Tribeca (@Tribeca) April 25, 2019

Reedus says that he would follow Hideo Kojima anywhere #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Es geht um Emotionen und "Verbindung". Wer Death Stranding spielt, soll sich wohl vor allem emotional berührt fühlen. Dabei sei das absolute Haupt- und Kernthema des Spiels die Verbindung. Es gehe darum, sich mit anderen und der Welt wieder zu verbinden.

#DeathStranding is an open-world action game, Kojima says. Adds that the player will have to reconnect the world within the game. "Connection" is the key word of the game #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

He compares it to dating and questioning if you should continue seeing someone, stay single, or date anyone at all #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Open World-Spiel in neu: In Death Stranding könnt ihr offenbar überall hingehen, wo ihr hingehen wollt. Die Story ist aber offenbar relativ strikt vorgegeben. Entscheidungen zu treffen sei einer der wichtigsten Aspekte des Spiels, weil das den großen Unterschied zu Filmen und Büchern mache.

“Everything he does is 1000% honest... You can’t fake that honesty. You can’t computer-generate honesty,” says @WWWBigBaldHead about @Kojima_Hideo. Kojima’s honesty is both emotional and practical: he updated DEATH STRANDING to include a new tattoo that Redus got during filming. pic.twitter.com/IieoFq5ZyQ — Tribeca (@Tribeca) April 25, 2019

Kojima: You can move freely—that means you can go anywhere in the game you want. So what happens to my story. I let them do what they want but they can't proceed in the story. #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Death Stranding

Doppel-Release für PS4 & PS5 wird wahrscheinlicher

Neue Death Stranding-Enthüllung steht offenbar kurz bevor

Ein entschiedenes Vielleicht: Hideo Kojima und Norman Reedus steigern zwar den mysteriösen Vorfreude-Hype, verraten aber leider immer noch keine handfesten Informationen. Genau so sieht es auch mit neuem Gameplay-Material aus. Hideo Kojima entschuldigt sich dafür, dass er nichts Neues zeigen konnte. Allerdings könnte das "vielleicht in einem Monat oder so, vielleicht" der Fall sein.

Q: Is there still a PC version?

A: Didn't really answer it#Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Kojima: "I'm sorry that I couldn't show you stuff today. Maybe in a month or so. Maybe?" #Tribeca2019 — Michelle Jaworski (@michejaw) April 25, 2019

Wird Death Stranding etwa auf der E3 gezeigt? In grob einem Monat findet auch die E3 statt. Möglicherweise bekommen wir dort also Neuigkeiten zu Death Stranding serviert. Was allerdings merkwürdig wäre, da Sony der Messe eine Absage erteilt hat und gar nicht teilnehmen will.

Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiterhin abzuwarten.

Was haltet ihr von den kryptischen Details und der halbgaren Ankündigung?

