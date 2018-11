Death Stranding - Händler weiß wohl, wann das PS4-Spiel erscheint

Erscheint Death Stranding nächstes Jahr im Juni? Das will zumindest Handelsriese Walmart Canada wissen, der den angeblichen Releasezeitraum des PS4-Exklusivspiels von Hideo Kojima auf seiner Website gelistet sowie auf Twitter herausposaunt hat.

Was ist genau passiert? Auf der Shopseite von Walmart Kanada ist Death Stranding für den 30. Juni 2019 gelistet. Auf Nachfrage eines Fans auf Twitter hin, äußerte sich Walmarts Social Media Manager und gab ebenfalls an, dass das PS4-Spiel im Juni des kommenden Jahres versendet werde.

Hi Yinob. As per the information stated for this item, this is a pre-order that will ship in June.