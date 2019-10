Death Stranding - Ihr werdet "eine lange Zeit" zum Durchspielen brauchen

Der Release von Death Stranding ist bereits in einem Monat. Mittlerweile wissen wir dank der Präsentationen auf der Gamescom 2019 und Tokyo Game Show 2019 sogar ungefähr, was uns erwartet. Doch steht es eigentlich um die Spielzeit?

Kojima-typisch hat der Metal Gear-Schöpfer gegenüber der russischen Gaming-Website DTF (Übersetzung via Reddit) auf diese Frage geantwortet, allerdings nur sehr vage. Es wird "eine lange Zeit" dauern. Das wars auch schon. Immerhin können wir anhand der vorherigen Kojima-Titel versuchen etwas einzugrenzen, was das bedeutet.

Dafür können wir die Seite howlongtobeat befragen. Hier werden die durchschnittlichen Zeiten zum beenden eines Spiels aufgezeichnet.

Was heißt "lang" für Kojima-Verhältnisse?

Dabei wird deutlich, dass wir uns auf ein großes Paket einstellen können. Während die Hauptstorys der ersten Metal Gear-Spiele zwischen 15 und 20 Stunden benötigten, legte Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain eine ordentliche Schippe drauf.

Hier dauerten allein die Hauptmissionen um die 45 Stunden. Wer wirklich alles erledigen will, ist damit über 160 Stunden beschäftigt. Wenn Kojima also eine lange Spielzeit für Death Stranding voraussagt, dürfte es sich, gemessen an seiner bisherigen Arbeit, wieder in diesem Bereich einordnen.

Verwunderlich ist das nicht, immerhin werden wir mit Protagonist Sam viel laufen und erkunden. Die ersten Aufnahmen der Karte der zerstörten USA lassen zudem vermuten, dass es die Map ziemlich groß wird. Dafür wirkt es aber auch etwas verwunderlich, dass das Spiel laut Kojima erst ab der Hälfte Spaß machen soll.

Wir sollten also hoffen, dass er sich an dieser Stelle irrt, sonst könnte es die ersten 20 Stunden ziemlich öde werden. Wie lang ein Story-Durchgang genau dauern wird, erfahren schon in wenigen Wochen.

Death Stranding erscheint am 8. November 2019 für exklusiv für die Playstation 4.