Publisher Rising Star Games hat einen neuen Trailer zum kommenden Open World-RPG Decay of Logos veröffentlicht. Darin wird auch enthüllt, dass das Spiel schon Ende August in den Handel kommt! Besonders Fans von Breath of the Wild sollten einen Blick riskieren.

Dann erscheint Decay of Logos:

PS4: 27. August

27. August Xbox One / PC: 30. August

30. August Switch: 29. August

Was ist Decay of Logos?

Die Protagonstin Ada begibt sich mit ihrem treuen, mystischen Hirsch-Begleiter auf eine gefährliche Reise durch die schön gestaltete Open World des RPGs. Nachdem ihre Heimat zerstört wurde, sinnt sie auf Rache und will herausfinden, was geschehen ist. Neben Kämpfen gegen verschiedenste Feinde steht auch die Erkundung von alten Ruinen auf dem Programm.

Dungeons gehören natürlich ebenfalls dazu. Die Entwickler möchten die Spieler so wenig wie möglich bei der Hand nehmen. Stattdessen soll das Experimentieren und Entdecken der Welt im Vordergrund stehen. Das soll sich auch in reduzierten HUD-Anzeigen wiederspiegeln.

Euer magischer Hirsch ist zudem nicht nur ein Reittier. Ihr könnt eure Beziehung zu ihm im Laufe des Spiels verbessern. So müsst ihr ihn beispielsweise füttern und ihm Aufmerksamkeit schenken. Ansonsten lässt er euch vielleicht gar nicht mehr reiten!

Je nachdem wie ihr spielt und was ihr tut, steigt Ada im Level auf und verbessert so ihre Fähigkeiten und Werte. Die können natürlich auch mit gefundenen Items und Waffen angepasst werden. Ihr werdet auch andere NPCs treffen und könnt euch mit ihnen unterhalten. Alle Figuren sind, zumindest auf Englisch, vertont.

Decay of Logos erscheint Ende August für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.