Demon Slayer: Neues Spiel zum Anime-Hit jetzt für Nintendo Switch bei Amazon vorbestellen

Fast gleichzeitig mit der vierten Staffel von Demon Slayer soll auch ein neues Spiel für Nintendo Switch erscheinen.

Mit Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! bringt Sega bald exklusiv für Nintendo Switch ein neues Spiel zur erfolgreichen Anime-Serie auf den Markt. Im Gegensatz zu Demon Slayer: The Hinokami Chronicles handelt es sich dabei nicht um ein Fighting Game, sondern um einen Konkurrenten für Spiele wie Mario Party. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Der Preis liegt aktuell bei 59,99€. Amazon bietet eine Preisgarantie: Sollte das Spiel bis zum Release noch günstiger werden, bezahlt ihr automatisch weniger.

In Demon Slayer: Sweep the Board! stellt ihr euch wie in Mario Party verschiedenen Minispielen.

Wann ist der Release von Demon Slayer: Sweep the Board?

Release-Termin ist der 26. April 2024. Damit erscheint Demon Slayer: Sweep the Board! rechtzeitig zur vierten Staffel der Anime-Serie, die ebenfalls im April 2024 starten soll. Ob das Spiel bereits Bezug auf Inhalte der neuen Season nimmt, ist allerdings nicht bekannt.

Gibt es Preorder-Boni oder eine Collector’s Edition?

Bislang wurden weder Vorbesteller-Boni noch eine Collector’s Edition für Demon Slayer: Sweep the Board! angekündigt. Da bislang noch nicht mal das Cover-Artwork der Standard Edition bekannt ist, hat das aber nicht viel zu bedeuten. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn Sega entsprechende Ankündigungen noch nachliefern würde.

Was ist Demon Slayer: Sweep the Board?

Die Spielbretter von Demon Slayer: Sweep the Board! basieren auf aus der Serie bekannten Orten.

Brettspiel mit Mini-Games: Demon Slayer: Sweep the Board! ist eine Mischung aus Brettspiel und Minispielen im Stil eines Mario Party. Bis zu vier Spieler*innen ziehen also ihre Spielfiguren über ein Brett und müssen sich je nachdem, auf welchem Feld sie die Würfel landen lassen, den verschiedensten Herausforderungen stellen.

Vielfältige Spiele & Bewegungssteuerung: Die vielfältigen Minispiele lassen euch tagsüber beispielsweise gemeinsam trainieren oder eure Schwerter bearbeiten, während ihr nachts gegen aus der Serie bekannte Dämonen kämpft. Dabei wird reichlich Gebrauch von der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller gemacht, was erklärt, weshalb das Spiel ausschließlich für Nintendo Switch erscheinen soll.

12 spielbare Charaktere: Demon Slayer: Sweep the Board! bietet zwölf spielbare Charaktere, nämlich die drei Protagonisten Tanjiro, Zenitsu und Inosuke sowie die neun Säulen der Demon Slayer. Nezuko hingegen ist nicht direkt auswählbar, da sie bei Tag nicht viel tun kann. Sie nimmt stattdessen eine spezielle Rolle als Unterstützungscharakter ein. Neben den beliebten Charakteren werdet ihr auch viele bekannte Orte wie den Fujikasane-Berg wiedersehen.

Weitere spannende Neuerscheinungen und günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: