Demon's Souls in der Test-Übersicht: Der PS5-Launch hat sein Meisterwerk

Das Remake zu Demon's Souls ist der große exklusive Launch-Titel zum Start der PS5. Flog der Wegbereiter der Souls-Spiele von Entwickler From Software zum Release des PS3-Originals 2009 noch weit unter dem Radar, speziell im Westen, soll sich das mit der Neuauflage von Bluepoint Games ändern.

Mittlerweile konnten erste Magazine das Action-RPG ausführlich spielen und haben ihr Review veröffentlicht. Bedingt durch den internationalen Start der Konsole gibt es zudem schon erste User-Wertungen zu Demon's Souls. Hier im Artikel wollen wir für euch zusammenfassen, was die Stärken des Spiels sind und an welchen Stellen die Kritiker etwas zu bemängeln haben.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Demon's Souls:

Auf Metacritic erhält das Action-RPG von bislang 16 Magazinen eine Durchschnittswertung von 93/100 Punkten. Der User-Score beträgt aktuell 8.8 bei 1118 abgegebenen Stimmen.*

Auf OpenCritic kommt das Remake bei 17 Magazinen auf eine Wertung von 93/100 Punkten.*

*Stand: 16.11.2020, 11:46 Uhr

Magazin Wertung Push Square 100 We Got This Covered 90 Game Informer 93 The Gamer 100 GameSpot 90 Screen Rant 90 Video Chums 84 Game Spot 90 VGC 100 Areajugones 94

Was wird gelobt, was kritisiert?

Wir ihr an den Wertungen bereits deutlich erkennt, hat das Remake den internationalen Kritikern sehr gut gefallen. Sogar so gut, dass es zu den bislang besten Spielen des Jahres zählt. Wie sich Demon's Souls diese Bestnoten verdient, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

fantastische Grafik

liebevolle Umsetzung des Originals

hervorragender neuer Soundtrack + Soundeffekte

zeitloses Rollenspiel-Meisterwerk

sinnvolle Quality of Life-Verbesserungen

packende Herausforderung

Jordan Middler von der Seite VGC schreibt in seinem Test:

"Eine bessere Version von Demon's Souls kann man sich nur schwer vorstellen. Bluepoint hat sich bereits mit Shadow of the Colossus zum Meister der Remakes gekürt, mit Demon's Souls haben sie jedoch einen Launch-Titel produziert, der in den kommenden Jahren nur schwer zu übertreffen ist."

Das ist negativ

DualSense-Features werden nicht voll ausgereizt

keine neuen Story-Inhalte

teils stumpfe Gegner-KI

Mangel an Zugänglichkeit

Wo bleibt der GamePro-Test zu Demon's Souls?

War er zunächst für den Beginn der Woche geplant, streben wir jetzt den kommenden Donnerstag an. Aufgrund der derzeitigen Situation rund um die Corona-Pandemie und einem Mangel an PS5-Konsolen vor Ort, war das Testen in den vergangenen Tagen leider nicht möglich.



Und seid versichert, uns wurmt das wie euch, die auf eine ausführliche Meinung vor dem Launch warten.

Das Remake von Demon's Souls ist laut internationaler Kritiker eines der besten Launch-Spiele aller Zeiten. Hättet ihr damit gerechnet?