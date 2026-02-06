Fallout Staffel 3 könnte einen Vault in den Mittelpunkt rücken, den es nur in einem Spiel gibt, das ihr bestimmt nicht gezockt habt

Das 2026 nochmal Fallout Tactics ins Gespräch kommt hätten wir nicht erwartet.

Das Finale von Staffel 2 der Fallout-Serie wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet, und stellt alle Charaktere vor neue Herausforderungen. Cooper Howard, besser bekannt als der Ghul, begibt sich dabei in eine Region, die selbst vielen Fallout-Fans kaum ein Begriff sein dürfte. Denn Colorado wurde in der Geschichte der Reihe bislang nur selten thematisiert. Ein Ort könnte nun aber plötzlich große Bedeutung erlangen.

Wo kommt Colorado vor?

In Fallout: New Vegas spielt Colorado nur eine untergeordnete Rolle und wird nur am Rande erwähnt. So trifft man dort auf einen Charakter namens Antony aus dem Clan der Hangdogs. Von ihm erfährt man, dass die meisten Clans aus Colorado von Caesars Legion entweder aufgerieben oder zwangsrekrutiert wurden.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Colorado steht demnach vermutlich unter der Herrschaft der Legion – was sich durch den Bürgerkrieg, den die Serie behandelt, inzwischen allerdings geändert haben könnte.

Eine deutlich größere Rolle spielt der Bundesstaat hingegen in Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Das Spiel gehört nicht zur Hauptreihe, und bis heute streiten Fans darüber, wie viel davon überhaupt als Kanon für die nummerierten Titel gilt. Das Taktikspiel führt durch mehrere Regionen der USA, die es bisher nie in die Hauptserie geschafft haben – darunter auch Colorado. Genauer gesagt: ein Vault unter dem Cheyenne Mountain.

Was ist Vault 0?

Vault 0 nimmt im Fallout-Universum eine Sonderrolle ein. Anders als die meisten Vaults war er kein soziales Experiment, sondern als zentrales Herzstück des gesamten Vault-Netzwerks konzipiert. Errichtet im realen Cheyenne-Mountain-Komplex in Colorado, war er zudem der mit Abstand größte aller bekannten Vaults.

Vault 0 ist von der Fläche her die größte Vault, die je gebaut wurde und ist das Herz aller anderen Vaults.

Dort sollten die klügsten Köpfe der Vorkriegs-USA überdauern. Einige von ihnen wurden kryogenisch eingefroren, anderen wurden die Gehirne entnommen und in Tanks am Leben gehalten. Alle waren an einen zentralen Supercomputer namens Calculator angeschlossen, der gemeinsam mit diesen Denkern den Wiederaufbau einer idealen menschlichen Gesellschaft planen sollte.

Das Projekt scheiterte jedoch an Einsparungen und fehlenden Sicherheitssystemen. Durch Alter, Strahlung und technische Defekte erlitten viele der angeschlossenen Wissenschaftler schwere geistige Schäden. Der Calculator wurde dadurch zunehmend fehlerhaft – und leitete schließlich ein sogenanntes "Befriedungsprotokoll" ein, bei dem seine Roboter nicht mehr die Menschheit schützen, sondern alles Leben auslöschen sollten.

Die Bedeutung für Staffel 3

Gerade weil Fallout Tactics nie vollständig kanonisiert wurde, hat die Serie hier erstaunlich viel Spielraum. Vault 0 kann neu interpretiert, umgeschrieben oder sogar komplett umgebaut werden, ohne mit etablierten Spielen zu kollidieren. Gleichzeitig passt der Vault thematisch perfekt zu dem, was Staffel 2 vorbereitet hat: Macht im Verborgenen, technologische Kontrolle und Organisationen, die seit Jahrzehnten im Hintergrund die Strippen ziehen. Kurz gesagt: ein nahezu perfektes Hauptquartier für die Enklave.

Angedeutet wird das auch durch den "Special LIVE Report from Galaxy News“. Dieser In-Universe-Teaser der Serie spricht ungefähr bei 12:55 von einem Berg in Colorado, unter dem der Präsident der USA in Sicherheit gebracht werden soll – von wo aus er weiterhin die Geschicke der Menschheit lenkt.

Könnte es sich um den Cheyenne Mountain handeln? Nicht unwahrscheinlich.

Was passiert, wenn sich die Serie von New Vegas löst?

Bislang orientierte sich die Serie stark an Fallout: New Vegas. Orte, Geschichte und Figuren gaben eine klare Richtung vor – fast wie ein Korsett, in dem sich die Handlung bewegte und mit dem sie bisher gut gefahren ist.

Colorado ist nun jedoch ein Sonderfall. Fans kennen bislang nur Vault 0 und vereinzelte Erwähnungen durch NPCs. Abseits davon ist der Ort weitgehend unbeschrieben. Genau hier liegen die Freiheiten, die sich die Serie bislang kaum leisten konnte.

Staffel 3 wird daher zeigen müssen, wie gut die Macher einen quasi neuen Schauplatz erschaffen und organisch in die bestehende Geschichte integrieren können. Wir sind gespannt.

Was meint ihr: Sollte Fallout Staffel 3 Vault 0 möglichst nah an der alten Vorlage umsetzen – oder ist gerade eine Neuinterpretation die größere Chance für die Serie?