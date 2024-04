Dragon Ball: Eine ganz bestimmte Pose führt fast immer zur Niederlage – vor allem bei Vegeta

"The Cure of the Thumb-Pose", der meist nur auf Vegeta zutrifft, ist ein gängiges Meme in der Dragon Ball-Community. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball hat es in der Anime-Community über die Jahre auf einige witzige Memes gebracht, aber neben diesen Scherzen gibt es auch eine ganz bestimmte Pose, die Fans überaus lustig finden.

Im Laufe der epischen Kämpfe und actionreichen Geschichte von Dragon Ball haben Fans nämlich ein bestimmtes Muster erkannt: Sobald einer der Kämpfer*innen auf eine sehr selbstbewusste Art mit dem Daumen auf sich zeigt, ist eine Niederlage kurz darauf fast immer vorprogrammiert.

Überraschenderweise trifft dieses schlechte Omen Vegeta am häufigsten, aber auch die anderen Z-Krieger werden vom “Fluch des Daumen Hochs” nicht verschont. Wir haben euch eine kleine Auflistung einiger bekannter Fälle zusammengefasst.

Oftmals ist es Vegeta, wenn er sich überschätzt

In den meisten Fällen trifft dieser Fluch, der von der Community "Curse of the Thumb-Pose" genannt wird, Vegeta. Hier einige Beispiele, in denen Vegeta verlor oder einen massiven Schlag einstecken musste, kurz nachdem er diese Pose gemacht hatte.

Vegeta wird von Frieza auf dem Planeten Namek besiegt

Vegeta wird in seiner Super Saiyajin-Form von “Imperfect” Cell mit einem starken Schlag auf den Boden katapultiert

Vegeta wird als Super Saiyajin Blue von Goku Black als Super Saiyan Rosé erstochen

Vegeta wird als Super Saiyajin Blue im Turnier der Kraft von Toppo festgehalten

Vegeta musste gegen Jiren im Turnier der Kraft einiges einstecken

Vegeta musste eine starke Attacke von Moro einstecken und wurde stark verletzt

Die Pose wird meist mit einer Niederlage in Verbindung gebracht oder als Zeichen benutzt, dass sich die kämpfende Person überschätzt hat. Zwar hat Vegeta nicht jeden Kampf verloren, in dem er zuvor den Daumen nach oben gezeigt hat, saubere Siege ohne überhebliche Arroganz waren das aber auch nicht.

Hier ein kleines Video, das einige Momente der verfluchten "Daumen Hoch"-Pose auf lustige Weise zusammenfasst:

Auch andere Charaktere sind dem "Fluch" zum Opfer gefallen

Wie erwähnt ist Vegeta der prominenteste Charakter, der von diesem “Fluch" betroffen ist, aber definitiv nicht der einzige. Die Person, die die Theorie ins Rollen gebracht hat, ist eigentlich Son Goku.

Denn Goku machte als der erste Saiyajin-Kämpfer gegen Radditz die Daumen-Hoch-Pose und wurde kurz danach von ihm besiegt. Auch Gohan in seiner "ultimativen"-Form (auch "Mystic Gohan") hat kurz nachdem er in seiner Überheblichkeit die Pose gemacht hat, gegen den Dämonen Boo verloren und wurde absorbiert.

Der "Fluch" betraf jedoch nicht nur die Helden, auch die Fieslinge wurden nicht verschont. Freezer wurde von Son Goku als Super Saiyajin nach der Pose geschlagen, C19 von Vegeta besiegt und C17 von "Imperfect" Cell” bezwungen und in sich aufgenommen.

Fallen euch noch weitere Kämpfe in Dragon Ball ein, die nicht gut ausgingen, weil der Fluch der "Daumen Hoch-Pose" eingesetzt hat?