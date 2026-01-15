Neue God of War-Serie hat endlich ihren Kratos-Schauspieler gefunden - und wir kennen den Bartträger schon bestens aus Ragnarök

Kratos wird gespielt von...Thor!

Nach HBOs The Last of Us bekommt mit God of War eine weitere Sony-Marke eine Live-Action-Serie spendiert. Diese wird von Sony Pictures Television und Amazon produziert. Und nun ist bekannt, wer in die Rolle unseres liebsten bleichen Spartaners Kratos schlüpfen wird!



Wie Amazon MGM Studios in einer Pressemitteilung verkündet, übernimmt Ryan Hurst die Rolle des Leviathan-Schwingers.

God of War-Serie: Ryan Hurst spielt Kratos

Woher kennen wir Ryan Hurst? Der 1976 geborene US-amerikanische Schauspieler ist unter anderem für seine Rollen als Harry Winston in der TV-Serie Sons of Anarchy und Gerry Bertier im Film Gegen jede Regel aus dem Jahr 2000 bekannt.

Videospiel-Fans dürfte aber in erster Linie die Stimme des Schauspielers bekannt vorkommen: Denn in God of War Ragnarök spricht er keinen geringeren als Thor!

11:54 God of War Ragnarök - So ist Kratos im Spiel entstanden - So ist Kratos im Spiel entstanden

Ein Release- bzw. Startdatum hat die kommende GoW-Show noch nicht. Geduld ist gefragt: Die Dreharbeiten sind bislang nicht gestartet; davon ausgehend, dass es in diesem Jahr losgehen könnte, rechnen wir mit einem Serienstart frühestens Ende 2027 oder sogar erst 2028.

Die Serie soll dabei nicht etwa die griechische, sondern die nordische Saga abdecken. Wir erleben die Geschichte rundum den bärtigen Kratos und dessen Sohn Atreus. Fans der Videospiele kennen das Gespann bereits aus Santa Monica Studios Reboot aus dem Jahr 2018.

Da die God of War-Serie von Amazon Prime Video mit produziert wird, wird diese dann auch bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Im Dezember 2025 ist dort übrigens die zweite Staffel von Fallout angelaufen. Am gestrigen Mittwoch ist Folge 5 des Endzeit-Abenteuers rundum Lucy, dem Ghul und Co. erschienen.

Und nun ist eure Meinung gefragt: Was haltet ihr von der Besetzung von Kratos in der kommenden God of War-Serie? Könnt ihr euch Ryan Hurst als axtschwingenden Spartaner im Schnee vorstellen?