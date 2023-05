Gollum auf Metacritic: Das mieseste Herr der Ringe-Spiel aller Zeiten

So wie Gollum hier schauten vermutlich auch viele Kolleg*innen bei ihren Tests zum Spiel.

Meist ist es ein ungutes Zeichen, wenn Test-Embargos erst zum Release eines Spiels fallen. Der Herr der Ringe: Gollum war so ein Spiel, bei dem Interessierte erst bis zum allerletzten Moment warten mussten, um eine auf Tests basierende Kaufentscheidung zu treffen. Ein Blick auf die Durchschnittswertungen der einschlägigen Wertungsaggregationsseiten dürfte diese Entscheidung für die meisten aber vermutlich ziemlich einfach machen.

Denn nahezu alle Reviews sind sich einig: Gollum ist kein gutes Spiel. Mehr noch. Es ist sogar ein ziemlich katastrophales Spiel.

Zahlreiche niedrige Wertungen führen dann auch zu entsprechend desaströsen Werten:

Metacritic: 38 , bei aktuell 21 Wertungen (PS5-Version)

, bei aktuell 21 Wertungen (PS5-Version) OpenCritic: 42, bei aktuell 30 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zu der Herr der Ringe: Gollum im Überblick:

Magazin Wertung Press Start 3/10 Twinfinite 1,5/5 Gamesradar+ 4/10 Wccftech 6,5/10 PC Gamer 64/100 GameSpot 2/10 Well Played 3/10 Shacknews 6/10 God is a Geek 5/10 Push Square 2/10

Das macht Gollum zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auf Metacritic zum schlechtbewertetsten Herr der Ringe-Spiel aller Zeiten – wobei in der Zukunft theoretisch natürlich noch etwas mieseres kommen kann – sowie zum Wertungs-Tiefpunkt aller in 2023 bislang erschienenen Spiele. Die Erwartungen an den Titel waren ohnehin nicht hoch, wurden aber offenbar sogar noch unterboten.

Das wird gelobt und das kritisiert

Die bislang veröffentlichten Tests und Reviews haben nur wenig lobende Worte für Gollum übrig, dafür die die Zahl der Kritikpunkte umso reichhaltiger:

Das ist positiv:

nette Spielidee

okay für Mittelerde-Fans

Das ist negativ:

macht viel zu wenig aus seiner Idee

langweiliges, repetitives Gameplay

holprige Geschichte

ungenaue und hakelige Steuerung

Grafik aus vergessen geglaubten Zeiten

zahlreiche technische Probleme und Bugs

Ihr ahnt es schon, wenn ihr nicht absolute Herr der Ringe-Fans sein, denen ein "Herr der Ringe"-Aufdruck auf etwas reicht, um es zu kaufen oder auszuprobieren, solltet ihr laut den bisherigen Tests und Reviews einen großen Bogen um Gollum machen.

Hier ist der GamePro-Test zum Gollum-Spiel

Dennis ist in den letzten Tagen ebenfalls mit Gollum durch Mordor geschlichen, viel Spaß hatte er bei diesem Ausflug nicht. Dennoch konnte er dem Stealth-Adventure auch ein paar positive Punkte abgewinnen. Welche das sind, lest ihr in seinem oben verlinkten Test zum Spiel.

Hättet ihr mit einem so niedrigen Wertungsschnitt für Gollum gerechnet? Und wollt ihr dem Spiel trotzdem eine Chance geben?