Peinliche Entschuldigung zum Gollum-Launch: Daedalic widerspricht Vorwurf, dass ChatGPT dahinter steckt

Durch einen Game Two-Report sind estaunliche Details ans Licht gekommen.

Ein Report des ZDF Neo-Formats Game Two hat brisante Hintergründe zur Entstehung von Der Herr der Ringe: Gollum ans Licht gebracht. In dem gut 40-minütigen Video enthüllen ehemalige Mitarbeiter*innen von Entwickler Daedalic, wie ein solch desaströser Release geschehen konnte. Dabei geht es um in er Spielbranche weit verbreiteten Crunch, nicht bezahlte Überstunden, deutlich zu hohe Ambitionen, schlechtes Arbeitsklima und vieles mehr.

Im Report geht es allerdings auch um die Ereignisse nach Veröffentlichung des Action-Adventures und dabei unter anderem um ein via X/Twitter am 26. Mai veröffentlichtes Entschuldigungsschreiben, das nach neuesten Informationen von einer KI – ChatGPT – verfasst wurde.

Entschuldigung an Fans von ChatGPT verfasst?

Bereits zur Veröffentlichung des Schreibens wurde von vielen Seiten Kritik an der Entschuldigung laut. Nicht nur bestand das Statement größtenteils aus generischen Phrasen, auch der Name des Spiels wurde falsch geschrieben (The Lord of Ring: Gollum).

Das erste Kuriosum: Auf Nachfrage von Game Two wurde seitens Daedalic bestätigt, man habe das Schreiben nicht selbst verfasst. Vielmehr wurde es von Publisher Nacon ohne vorherige Zustimmung des Hamburger Entwicklers veröffentlicht.

Besagte Stelle könnt ihr euch ab Minute 35:45 anschauen:

Doch damit nicht genug: Wie Game Two aus anonymen Quellen erfahren haben will, soll das Entschuldigungsschreiben von ChatGPT verfasst worden sein, einer künstlichen Intelligenz.

Der so entstandene Text wurde dem Anschein nach ohne Korrektur übernommen, was auch den Schreibfehler beim Namen des Spiels erklären würde.

Publisher widerspricht: Wie aus dem mittlerweile veröffentlichten Gesprächsverlauf zwischen Daedalic und Game Two hervorgeht, soll es sich laut Nacon jedoch nicht um eine KI gehandelt haben, die das Schreiben verfasst hat. Daedalic schreibt:



"Wir haben von diesem Gerücht über die Medien erfahren und bei Nacon nachgefragt. Nach Aussage von Nacon wurde das Schreiben nicht mittels KI erstellt."

Daedalic reagiert auf Vorwürfe der Game Two-Reportage

Wie oben erwähnt, hat Daedalic mittlerweile den kompletten Mailverlauf zwischen sich und der Redaktion von Game Two öffentlich gemacht. In einer über 22.500 Zeichen starken Antwort, die GamePro vorliegt, wird zum veröffentlichten Report Stellung genommen und auch Kritik an der Veröffentlichung geübt.

Bei Interesse findet ihr das komplette Statement bei unseren Kollegen von der GameStar.

Der Herr der Ringe: Gollum ist im Mai 2023 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen und ist mit einem Metascore von aktuell 34 Punkten eines der schlechtesten Spiele des Jahres.

Habt ihr euch den Report schon angesehen und falls ja, was sagt ihr zu den Enthüllungen?