Nur 43 Cent: Dieser Mega-Flop ist im japanischen PlayStation Store um 99 % reduziert und lohnt sich trotzdem nicht

Dieses Spiel hätte so gut werden können, war aber ein übler Flop – jetzt wird's zum Spottpreis verschleudert.

Es kommt immer wieder vor, dass Spiele massiv im Preis sinken und deutlich günstiger verkauft werden, als was sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gekostet haben. Oft dauert das aber ein paar Jahre, bis sie so richtig günstig werden und die richtig großen Titel und speziell Nintendo-Spiele bleiben oft besonders lange "standardpreisig".

Dementsprechend krass wirkt es natürlich, dass Der Herr der Ringe: Gollum nur ein Jahr nach Release um 99 % reduziert angeboten wird. Das gilt zwar nur für den japanischen PlayStation Store, ist aber trotzdem bezeichnend.

Gollum kostet in Japan nur noch 43 Cent und viele würden es selbst zu diesem Preis nicht spielen

Darum geht's: Daedalic Entertainment aus Deutschland hat sich mit Point and Click-Adventures einen Namen gemacht und dann ordentlich mit der Der Herr der Ringe-Lizenz für ihr Gollum-Spiel verhoben. In unserem großen GamePro-Test zu Gollum haben wir geschrieben, dass das wirklich kein Fan verdient hat.

Hier könnt ihr euch mehr dazu ansehen:

2:08 Neuer Gollum-Trailer stellt die Story des Herr der Ringe-Abenteuers vor

Jetzt super günstig, aber nur in Japan: Im japanischen PlayStation Store findet ihr das Gollum-Spiel gerade um 99 % reduziert. Das bedeutet, dass es jetzt nur 74 Yen kostet, was umgerechnet etwa 43 Euro-Cent entspricht. Bevor ihr jetzt aber die Region eurer Konsole umstellt oder ein VPN anwerft, lasst euch gesagt sein: Das lohnt sich nicht. Nein, selbst zu diesem Preis nicht.

Das sagen nicht nur wir, das sagen auch viele Stimmen im Internet: Unter dem entsprechenden Reddit-Beitrag häufen sich die Kommentare, die vor Gollum warnen. Mehr oder weniger humorvoll heißt es da, das Spiel sei den Platz auf der SSD sowie die investierte Zeit nicht wert und man müsste umgekehrt eigentlich Geld dafür nehmen, es zu spielen.

So könnt ihr es ausprobieren: Falls ihr das Ganze aber immer noch nicht wahr haben wollt, lasst euch gesagt sein, dass ihr Gollum auch einfach in Deutschland für eine Stunde Probe spielen könnt. Zumindest, wenn ihr ein PlayStation Plus Premium-Abo habt, gibt es eine Spieltestversion. Die Stunde dürfte dann auch schon ausreichen, um euch eine Meinung zu bilden.

Ganzes Studio zerstört? Das Gollum-Spiel bekam nicht nur von Kritiker*innen und Spieler*innen ein mieses Zeugnis ausgestellt, sondern war auch kommerziell ein gigantischer Flop, der dazu beitrug, dass nach dem Release das Entwicklerstudio dicht gemacht werden musste. Daedalic Entertainment bleibt zwar noch als Publisher bestehen, wird aber keine eigenen Spiele mehr in Hamburg entwickeln.

Rund um den Release von Gollum wurde auch noch eine ausführliche Dokumentation von Game Two veröffentlicht, die sich der Frage widmet, wie es zu dem großen Misserfolg kommen konnte. Darin erheben ehemalige Mitarbeiter*innen massive Vorwürfe gegen die Studioleitung, dabei geht es unter anderem um Crunch und ein mehr oder weniger toxisches Arbeitsumfeld. Daedalic weist diese Anschuldigungen zurück.

Wie viel Geld wärt ihr bereit, für das Der Herr der Ringe: Gollum-Spiel zu bezahlen? Habt ihr den Titel gespielt und findet ihr ihn wirklich so schlimm?