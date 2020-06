Im Rahmen der Ankündigung für die nächste Destiny 2-Erweiterung "Jenseits des Lichts" hat Bungie zudem bekannt gegeben, dass der Loot-Shooter auch für die PS5 und die Xbox Series X erscheinen wird. Pünktlich zum Release sollt ihr als Hüter auch auf den Next Gen-Konsolen loslegen können.

Spieler aktueller Versionen profitieren: Und wer aktuell in den PS4- und/oder Xbox One-Versionen des Spiels unterwegs ist, darf sich freuen. Denn für all diese Spieler ist Upgrade auf die PS5 bzw. Xbox Serie X-Version kostenlos möglich. Danach habt ihr dann auch auf den Next Gen-Konsolen vollen Zugriff auf alle bereits gekauften Inhalte.

Next Gen-Versionen technisch verbessert

Und natürlich soll sich das Upgrade auch lohnen. Deswegen hat Bungie verkündet, dass Destiny 2 sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X in einer Auflösung von 4K und mit 60 Bildern in der Sekunde laufen soll.

Außerdem wird Cross-Play innerhalb von Konsolenfamilien unterstützt. PS4 können also mit PS5-Spielern und Xbox One- mit Xbox Series X-Spielern zusammen in den Kampf ziehen.

Neue Season bereits gestartet

Aktuell befindet sich Destiny 2 in der just gestarteten Season 11, die als Vorbereitung auf die kommende Erweiterung dient und einige neue Inhalte bietet. Für alle, die schon etwas länger Pause gemacht haben, lohnt es sich also, mal wieder in Destiny 2 vorbeizuschauen.