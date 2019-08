Keine bösen Overlords: Destiny-Entwickler verteidigt Activision

Bungie und Activision gehen seit diesem Jahr getrennte Wege. Jetzt ändert sich auch einiges bei Destiny 2, aber das soll nicht unbedingt daran liegen, dass Activision alles verboten hätte. Zumindest springt ein Destiny-Entwickler jetzt für den Publisher in die Bresche und verteidigt ihn. Er sagt, das Bild des bösen Publishers, der alles verbietet, sei falsch und wir müssen es loswerden.

Kein gebieterischer Overlord? Im Rahmen eines Gamescom-Interviews mit Eurogamer spricht der Destiny-Entwickler David Dague auch über die Trennung von Activision und den weiteren Weg, den Bungie nun mit Destiny 2 gehen will. Dabei verteidigt er Activision und sagt, dass die Öffentlichkeit ein falsches Bild von dem Publisher habe.

Nichtsdestotrotz wurde Bungie auch von Activision-Studios bei der Arbeit an Destiny 2 unterstützt. Auf die Frage hin, wie diese Einbußen ausgeglichen werden sollen, antwortet der Entwickler, dass Bungie nun einfach alles allein mache.

"Solstice of Heroes ist unseres, Moments of Triumph, Shadowkeep, Seasons of the Undying und drei weitere Seasons danach ... "