Detektiv Conan-Fan baut komplizierten Papierflieger aus der Serie nach, der mit den Flügeln schlägt und die Community kann nicht glauben, dass es wirklich funktioniert hat

Das hier ist kein gewöhnlicher Papierflieger. (© Gosho Aoyama, Shogakukan / TMS Entertainment )

Wer Detektiv Conan kennt, der weiß, wie kompliziert – und oft ziemlich unrealistisch – die Fälle des jungen Meisterdetektivs sein können. Von extrem ausgefallenen Mordmethoden bis hin zu clever versteckten Hinweisen ist alles dabei.

Ein Beispiel dafür ist ein besonderer Papierflieger, der beim Flug tatsächlich mit den Flügeln schlagen soll und so in einer Episode eine SOS-Nachricht übermittelt. Ein Fan hat es nachgebaut und muss feststellen, dass er tatsächlich mit den Flügeln flattert.

Der Papierflieger "Fledermaus-Flugzeug"

In Episode 1184 und 1185 dreht sich alles um die Entführung des kleinen Mädchen Shiori Ishigami, nach der die Polizei als auch die Detective Boys suchen. Dabei laufen Conan und Co. einer streunenden Katze über den Weg, die ein kleines Stück Papier im Maul trägt: eine SOS-Nachricht von Shiori.

1:30 In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften

Autoplay

Conan stellt schnell fest, dass es sich dabei eigentlich um einen Papierflieger gehandelt hat – genau genommen einem sogenannten “Fledermaus-Flugzeug”, das beim Flug genau wie ein Vogel in der Luft flattert. Shiori hatte mit Absicht diese Art von Papierflieger gewählt, um den Jagdinstinkt der Katze aus der Nachbarschaft für die Überbringung ihrer Nachricht zu nutzen.

Fan baut den flatternden Papierflieger nach

Twitch-Streamer und Conan-Fan sekodlaw, auch bekannt als Seko, hatte sich dann die Frage gestellt, ob dieser Papierflieger wirklich funktioniert und am Ende mit den Flügeln flattern wird – und baute ihn prompt nach der Anleitung von Conan aus der Serie nach.

Das YouTube-Video zu dem Experiment könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Video beweist, dass der Papierflieger aus der Episode wirklich funktioniert und mit den Flügeln im Flug flattert – wenn auch nicht unbedingt wie ein Vogel, wie in der Folge beschrieben wurde, sondern eher wie eine Fledermaus. Daher kommt auch die eigentliche Bezeichnung der Figur: “Fledermaus-Flugzeug”.

Da Seko das Video nach der Landung des Papierfliegers direkt beendet, ist seine Reaktion auf das Experiment nicht zu sehen, aber die Kommentare sprechen ein deutliches Bild: Die Community kann kaum fassen, dass es wirklich funktioniert hat.

Wann und wo ihr die neuesten Episoden und weitere Artikel zu Detektiv Conan findet, erfahrt ihr hier:

Darunter sind Kommentare wie “Wtf? Hätte niemals gedacht, dass es wirklich klappt” bis hin zu “Das ist so absurd, dass ich sicher gleich aufwache” zu sehen, aber auch viel Begeisterung für den Schöpfer und Mangaka der beliebten Serie, Gosho Aoyama.

Aoyama hat eine große Leidenschaft für Zaubertricks und ist dafür bekannt, dass er die meisten Tricks aus Detektiv Conan selbst nachstellt und hohen Wert darauf legt, dass sie an sich funktionieren oder – zumindest in der Theorie – funktionieren würden.

Verfolgt ihr noch den Anime von Detektiv Conan und welche Episode ist euch in Erinnerung geblieben?