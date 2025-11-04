Detektiv Conan: Ab heute gibt es die neuen Folgen bei diesem Streaminganbieter im Simulcast

Detektiv Conan ist wieder vollständig am Start! (© Gosho Aoyama, Shogakukan / TMS Entertainment)

Update am 04. November 2025: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst. Detektiv Conan-Folgen werden nun wie gewohnt im wöchentlichem Rhythmus im Simulcast ausgestrahlt.

Update am 21. Oktober 2025: Wie es scheint, erscheinen nur die aktuellen Simulcast-Folgen ab Episode 1178 auf Crunchyroll. Es ist nicht bekannt, ob die restlichen 1177 japanischen Folgen ebenfalls in den Katalog aufgenommen werden.

Zusätzlich gibt es eine Rückmeldung von Crunchyroll zu den Unklarheiten der Simulcast-Episoden und wo sie beim Streaminganbieter zu finden sind. Genaueres könnt ihr hier nachlesen.

Originalmeldung: Detektiv Conan ist neben One Piece (und Dragon Ball) einer der letzten großen RTL 2-Klassiker, die bis heute mit neuen Episoden und Manga-Kapiteln weiterlaufen. Doch während man Ruffy und seine Crew inzwischen fast überall streamen kann, konnten Conan-Fans in Deutschland nur die ersten 400 bis 500 Folgen von insgesamt 1177 Episoden sehen – bis jetzt!

Crunchyroll hat angekündigt, endlich auch die restlichen und aktuellen Folgen aus Japan nach Deutschland zu bringen! Wir verraten euch, wann der Simulcast für Detektiv Conan startet und wie es mit der deutschen Synchro aussieht.

Zwei unterschiedliche Detektiv Conan-Serien auf Crunchyroll

Wir haben mit Crunchyroll über die fehlenden Simulcast-Episoden im Katalog gesprochen und Rückmeldung erhalten. Es handelt sich hierbei um zwei unterschiedliche Detektiv Conan-Serien im Programm des Streaminganbieters, die jedoch den gleichen Titel tragen.

Alle aktuellen Detektiv Conan-Folgen mit deutscher Synchro findet ihr hier, während die ersten beiden Simulcast-Folgen (1178 und 1179) hier zu finden sind. Die Simulcast-Serie trägt auch den Titel "Case Closed: One Truth Prevails", das im Titelbild zu sehen ist.

Ab sofort könnt ihr hunderte Folgen von Detektiv Conan nachholen

Originalmeldung: Wie uns Crunchyroll via Mail bestätigt hat, sind ab heute die restlichen 657 japanischen Episoden der aktuell 1177 Folgen langen Serie im Katalog verfügbar. Außerdem erscheinen die neuen Episoden ab sofort wöchentlich am Samstag im Simulcast auf Crunchyroll.

Wie sieht es mit der deutschen Synchro aus?

Aktuell sind die ersten 520 Episoden auf Deutsch vertont. Die neuen und restlichen Folgen erscheinen zunächst in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Ob und wann die deutsche Synchronisation nachgereicht wird, ist bislang nicht bekannt.

Es ist aber zu erwarten, dass Crunchyroll auch hier nachzieht, um die Serie langfristig komplett auf Deutsch anzubieten.

Weitere Informationen zur Sendezeit und Releasetag der Simulcast-Folgen von Detektiv Conan verraten wir euch auf der nächsten Seite.