Pokémon: Vor 29 Jahren wurde ein riesiges, nahezu 20 Meter großes Dragoran im Anime gezeigt und bis heute wurde das Mysterium dahinter nie enthüllt

Es gab bereits viele Jahre vor den Gigantamax-Entwicklungen schon ein riesiges Pokémon und keiner weiß, woher es eigentlich kommt. (© The Pokémon Company / OLM)

Sowohl die Pokémon-Spiele als auch der Anime stecken nach fast 30 Jahren voller Momente, die bis heute ein absolutes Mysterium geblieben sind. Weder Nintendo noch Game Freak oder das Animationsstudio OLM haben diese Rätsel jemals wirklich aufgeklärt.

Dazu gehört auch eine ganz besondere Episode aus der ersten Staffel, in der ein Dragoran auftaucht, das mindestens zehnmal so groß ist wie seine Artgenossen.

Das mysteriöse Riesen-Dragoran

Pokémon hat uns schon immer ungewöhnliche Szenarien präsentiert – egal ob im Spiel oder im Anime –, die sich jeder Logik entziehen, wie etwa das gruselige Geistermädchen, das in Pokémon X und Y plötzlich in einem Gebäude in Illumina City auftauchte oder den mysteriösen GS-Ball, der einfach nie wirklich zum Einsatz kam.

Apropos GS-Ball: Falls ihr euch nicht mehr genau an diesen ungewöhnliche Pokéball erinnert oder wissen wollt, was eigentlich dahintersteckt, schaut hier vorbei:

Mehr zum Thema Vor 24 Jahren gab Ash einen mysteriösen Pokéball ab, der im Anime nie erklärt wurde - das Geheimnis lüftet sich nur in den Spielen von Jusuf Hatic

Aber heute geht es um ein ganz anderes Mysterium: Das mysteriöse Dragoran in Episode 13 “Der geheimnisvolle Leuchtturm” in der ersten Staffel des Pokémon-Animes. Denn da bekamen Fans der Serie erstmals ein Pokémon zu Gesicht, das viel größer war, als es eigentlich sein sollte.

Das gezeigte Dragoran war mit nahezu 20 Metern fast zehnmal größer als für gewöhnlich und tauchte nur nachts in der Nähe eines Leuchtturms auf. Dabei sollen die Augen des mysteriösen Pokémon hell augeleuchtet und es soll laute Schreie von sich geben haben, die eher nach einem Ruf klangen.

Apropos Dragoran: Im neuem Pokémon-Spin-Off Pokopia könnt ihr selbst zu einem Dragoran werden und durch die Lüfte fliegen. Dieses Video zeigt euch, was das neue Spiel alles so zu bieten hat:

1:05 Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans

Autoplay

Hinter dem Riesen-Pokémon verbirgt sich eine traurige Geschichte

Im Laufe der Folge erfahren Ash und seine Freund*innen durch den Leuchtturmwächter Bill nicht nur über das mysteriöse Erscheinen des Dragorans, sondern bekommen auch eine potenzielle Erklärung von Bill über Dragorans Verhalten.

Laut dem Leuchtturmwächter handelt es sich bei diesem Exemplar womöglich um den Letzten seiner Art und seine Schreie sind verzweifelte Rufe nach einem möglichen Freund oder Freundin, der oder die ihm antwortet.

Das große Dragoran war vermutlich extrem einsam und suchte nach einem Freund oder einer Freundin. (© The Pokémon Company / OLM)

Erfüllt von Mitleid, aber auch Interesse für dieses ungewöhnliche Dragoran, nahm Bill ähnliche Töne und Schreie auf, um dem Riesen-Pokémon zu antworten und sich potenziell mit ihm anfreunden zu können.

In der Hoffnung, dass diese Töne und Rufe von einem Artgenossen sein könnten, zeigte sich das große Dragoran erneut am Leuchtturm – dieses Mal in der Gegenwart vor Ash und seinen Freund*innen.

Bis heute wartet Bill auf seine Rückkehr

Unglücklicherweise war auch Team Rocket zu diesem Zeitpunkt anwesend und wollte sich das Dragoran schnappen, weshalb sie es mit allen Mitteln angriffen. Verängstigt und geschockt über die plötzlichen Angriffe, attackierte das Dragoran mit seinem Schwanz den Leuchtturm, besiegte Team Rocket und verschwand wieder im Meer.

Bill ist sich jedoch sicher, dass das riesige Dragoran wieder auftauchen wird und wartet bis heute auf seine Rückkehr zum Leuchtturm, um sich mit dem Pokémon anzufreunden.

Mögliche Anlehnung an eine Sci-Fi-Story

Obwohl bis heute niemand den wirklichen Grund für das Erscheinen des Riesen-Dragoran kennt oder nur Spekulationen über die Herkunft dieses Dragorans gemacht werden können, ist sich die Community jedoch bei einer Sache einig: Dieses Dragoran war mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anlehnung an die Kurzgeschichte “The Fog Horn” vom amerikanischen Schriftsteller Ray Bradbury.

Immerhin ging es dort ebenfalls um ein prähistorisches Seemonster, das einsam durch das Meer streifte, aber immer wieder in der Nähe eines Leuchtturms gesichtet wurde und als einziger Überlebender seiner Art noch übrig geblieben ist.

Aber was ist eure Theorie zu diesem Riesen-Dragoran und erinnert ihr euch an weitere skurrile Episoden der Anime-Serie, die bis heute noch ein Mysterium sind?