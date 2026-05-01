Habt ihr jemals die offiziellen Alternativen für das PlayStation-Logo gesehen? Wir können definitiv froh über das finale PS1-Logo sein

Das PlayStation-Logo sollte die größte Stärke der PS1 anpreisen und wurde im Startbildschirm sogar als 3D-Modell dargestellt. Obwohl das kaum zu sehen ist.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
01.05.2026 | 20:03 Uhr

Heutzutage wird das PlayStation-Logo meist in simplem weiß dargestellt. Aber die mehrfarbige Variante hat noch immer viel Wiedererkennungswert. Heutzutage wird das PlayStation-Logo meist in simplem weiß dargestellt. Aber die mehrfarbige Variante hat noch immer viel Wiedererkennungswert.

Könntet ihr euch das Logo der allerersten PlayStation direkt ins Gedächtnis rufen, wenn ihr die Augen schließt? Selbst wer damals keine PS1 hatte oder vielleicht noch gar nicht geboren war, hat das berühmte Logo mit den stilisierten "P" und "S" zumindest schon einmal gesehen. Dabei hätte es am Ende auch ganz anders aussehen können.

Das PlayStation-Logo ging 1994 durch mehrere Design-Entwürfe

Es ist eher die Norm als die Ausnahme, dass Logos durch mehrere Iterationen gehen, ehe sie beim finalen Design landen. Auch wenn das beim PS1-Logo heutzutage schwer vorstellbar wirkt, gab es doch einige weitere Entwürfe, die ebenfalls ins Rennen geschickt wurden.

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Die Designs stammen allesamt von Manabu Sakamoto, der auch das finale Logo entworfen hat. Und wir müssen schon sagen: Wir sind froh, dass die Wahl am Ende auf das Logo gefallen ist, das wir heute kennen. Unter den restlichen Designs sind einige wirklich interessante bis ausgefallene Ideen, aber an das finale Logo kommt dann doch nichts ran:

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Interessant ist auch, dass zwar einige eher abstrakte Designs dabei sind, aber die Logos doch vermehrt zu klar erkennbaren Buchstaben tendierten. Und dass die Entwürfe zunehmend auf einen 3D-, statt einen 2D-Look gesetzt haben.

Das war auch pure Absicht, wie Sakamoto 2019 gegenüber Game Informer verraten hat:

"Damals war eines der größten Features der PlayStation die Möglichkeit, 3D-Grafik mit Polygonen darzustellen. Das Ziel des Logo-Designs war entsprechend, diese '3D-Artigkeit' einzufangen. Ich wollte aber unbedingt typische 3D-Repräsentationen vermeiden, wie bestimmte Designelemente einfach dicker zu machen.

Ich wollte mich auf das Gefühl von Raum mittels der Z-Achse fokussieren, mit etwas Subtilem, eher wie eine optische Illusion."

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3D-Grafik mit einer Heimkonsole darzustellen war eine der großen Neuerungen, die die erste PlayStation damals bieten sollte. Entsprechend wollte Sony das natürlich auch zur Schau stellen. Das PlayStation-Logo, das beim Start der Konsole zu sehen ist, ist nämlich eigentlich gar kein 2D-Render – sondern ein 3D-Modell.

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Absurderweise ist das aber auf der PS1 gar nicht wirklich zu erkennen, da sich das Modell bei der Startanimation nicht bewegt. Dafür erklärt es immerhin, warum die Rundungen des Logos auf der PS1 so viele Kanten hatten. Immerhin waren sie händisch aus Polygonen gebaut worden.

Habt ihr einen Favoriten bei den Logo-Designs?

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