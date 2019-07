Detroit: Become Human - Alle Enden des PS4-Spiels in der Übersicht

Entwickler Quantic Dream hat mit den Adventures Heavy Rain und Beyond: Two Souls bereits spannende, verzweigte Geschichten abgeliefert. Auch Detroit: Become Human macht da keine Ausnahme und legt sogar noch eine Schippe oben drauf, was die möglichen Verzweigungen betrifft.

Spoiler-Warnung

Es geht in diesem Artikel um mögliche Enden in Detroit: Become Human. Solltet ihr vollkommen unvoreingenommen spielen wollen, seid ihr hiermit vor massiven Spoilern gewarnt.

Wie kann Detroit: Become Human enden?

Wie viele Enden es genau gibt, ist schwer zu sagen, weil es unzählige Variablen gibt, die sich im Laufe eines Spieldurchgangs verändern können. Dazu gehören auch kleine Details wie andere Kleidung oder wechselnde Frisuren. Dadurch ergeben sich dutzende, vielleicht hunderte Kombinationsmöglichkeiten.

Hier findet ihr eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse, die den Hauptfiguren Connor, Markus und Kara widerfahren können.

Alle Figuren können überleben, oder sterben. Quantic Dreams empfiehlt selbst, den ersten Durchgang einfach zu spielen, ohne ein bestimmtes Ende zu forcieren. Dadurch ergibt sich euer ganz eigener Spielablauf, der sich von denen vieler anderer Spieler unterscheiden wird.

Das perfekte Happy End erreiche? So geht's!

Alle Enden für Markus

Markus kann, genau wie die anderen Charaktere in Detroit, in mehreren Kapiteln sterben. Neben Freedom March und Crossroads wird es für ihn vor allem im Kapitel Battle for Detroit gefährlich. Hier seht ihr die wichtigsten Enden.

Markus lebt & führt eine friedliche Revolution an: Das Happy End für Markus lässt ihn überleben. Außerdem schafft er es die Revolution friedlich ablaufen zu lassen.

Alle Enden für Kara

Kara kann an vielen Stellen der Geschichte sterben. Das betrifft die Kapitel Stormy Night, On the Run, Zlatko, Crossroads und mehrere Stellen während Battle for Detroit. Hier seht ihr die vier wichtigsten ihrer möglichen Enden.

Kara & Alice schaffen es über die Grenze: Wenn ihr das Happy End erreicht, schaffen es Kara und Alice gemeinsam über die kanadische Grenze.

Alle Enden für Connor

Die Geschichte des Androiden Connor verläuft etwas anders, als bei Kara und Markus. Er kann an vielen Stellen sterben, allerdings wird er dann durch ein identisches Modell ersetzt und bekommt seine alten Erinnerungen wieder, sofern er noch zu CyberLife gehört. Wenn ihr alle möglichen Tode erlebt, gibt es sogar eine Trophäe.

Connor überlebt als Abweichler: Ihr könnt euch entscheiden CyberLife den Rücken zu kehren und Markus bei seiner (möglicherweise) friedlichen Revolution zu helfen.

Was ist mit den Enden der Nebencharaktere?

Auch das Schicksal der vielen Nebencharakteren ist ungewiss. Wenn ihr euch mit Connor die gesamte Zeit über kalt und unbarmherzig gegenüber Hank verhaltet, kann ihn das zum Selbstmord bewegen. Ob Luther die Flucht nach Kanada übersteht oder nicht, ist ebenfalls von euch abhängig.

Ihr seht, es gibt extrem viele Möglichkeiten, was vor dem Ablauf der Credits alles passieren kann. Eine genaue Anzahl an verschiedenen Enden ist daher kaum zu bestimmen. Aber eines ist gewiss: Es sind verdammt viele.

Geheime Enden

Je nach Definition gibt es sogar zwei "geheime" Enden. Eins davon ist eher eine Endcredit-Szene und unabhängig von euren Entscheidungen im Spiel ausgelöst. Sobald ihr die Geschichte beendet habt, egal wie, wird euch danach im Hauptmenü die bekannte KI Chloe begrüßen und euch vor die Wahl stellen, sie frei zulassen.

Eine zweite geheime Sequenz betrifft den Charakter Elijah Kamski. Die bekommt ihr, wenn Kara und Markus vor dem Level "Letzte Chance, Connor" sterben. Um das Kapitel zu erreichen, dürft ihr Connor nicht zum Abweichler werden lassen.

Habt ihr diese Bedingungen erfüllt, endet Detroit: Become Human mit einem Fernsehinterview mit Elijah. Der ehemalige CEO von CyberLife erklärt, dass er seinen alten Posten wieder angenommen hat und verrät einige interessante Details über Androiden, die für viel Diskussionsbedarf sorgen.

Welches Ende habt ihr in Detroit: Become Human erreicht?

