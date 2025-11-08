Deutscher Rollenspiel-Hit erscheint nächste Woche für PS5: 40 Städte und Dörfer, 500 Quests und unzählige Monster!

Ab Dienstag könnt ihr einen Rollenspiel-Klassiker aus Deutschland in neuem Gewand erleben.

Am 11. November, also am Dienstag, kehrt ein deutscher Rollenspiel-Klassiker mit einer stark verbesserten Neuauflage zurück. Das Action-RPG mit großer Open World kommt in einer weit hübscheren und inhaltlich vollständigen Version auf die aktuellen Konsolen. Die physische PS5-Version könnt ihr euch unter anderem hier bei MediaMarkt schnappen:

Neben der PS5 wird das Action-RPG auch für Xbox Series erscheinen. Diese Version findet ihr auch bei Amazon, wo die PS5-Version bislang aus unerfindlichen Gründen nicht bestellbar ist. Übrigens erscheinen nächste Woche noch ein paar weitere große Spiele für PS5. Hier die wichtigsten im Überblick

Diablo-Konkurrent mit großer Open World: Das bietet der deutsche Rollenspielhit

An der isometrischen Perspektive des deutschen Action-Rollenspiel-Klassikers ändert sich natürlich nichts, aber die grafischen Details und die Lichteffekte sehen deutlich hübscher aus als im Original.

Wir sprechen hier von Sacred 2 Remaster, einer Neuauflage von Ascarons Action-Rollenspiel Sacred 2: Fallen Angel aus dem Jahr 2008. Dieses war seinerzeit so ambitioniert und hat in der langen Entwicklungszeit so viel gekostet, dass es letztendlich zum Untergang des deutschen Publishers und seiner Studios führte. Noch dazu hatte Sacred 2 zum Release mit technischen Problemen zu kämpfen, die zwar später behoben wurden, aber die Wertungen trübten.

Trotz allem gilt das Fantasy-Abenteuer bis heute als Kulthit, gerade weil die Entwickler sich getraut haben, einiges anders zu machen als im Vorgänger. Dieser war noch ein sehr gutes, aber auch nicht ungewöhnliches Action-RPG im Diablo-Stil gewesen. Sacred 2 behält zwar das Kern-Gameplay bei. Auch hier geht es also darum, haufenweise Monster zu schnetzeln, und dabei im Level aufzusteigen sowie immer bessere Ausrüstung zu sammeln.

Das User Interface von Sacred 2 wurde überarbeitet, die Charakterentwicklung und Beutejagd im Diablo-Stil bleibt aber natürlich erhalten.

Allerdings bekommt ihr diesmal eine riesige Open World mit 40 Städten und Dörfern, die nicht einfach nur Kulisse, sondern mit Leben und Einwohnern mit simulierten Tagesabläufen bis hin zu auf den Weiden grasenden Kühen gefüllt sind. Man kann sich daher leicht vorstellen, weshalb die Entwicklungskosten so aus dem Ruder gelaufen sind. In dieser Spielwelt warten mehr als 500 Quests auf euch. Ihr könnt sie nicht nur zu Fuß, sondern auch auf diversen Reittieren bereisen.

Das Remaster bietet die üblichen Verbesserungen bei der Grafik, etwa neue Texturen, bessere Lichteffekte und eine höhere Sichtweite, sowie eine überarbeitete Steuerung mit moderner Benutzeroberfläche. Außerdem sind natürlich sämtliche Erweiterungen und Updates, einschließlich des großen Add-ons Ice & Blood enthalten.