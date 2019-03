Devil May Cry 5 setzt die traditionsreiche Action-Reihe fort und sorgt mit brachialen Kampfeinlagen einmal mehr für Chaos auf den Bildschirmen.

Kurz vor dem Release am 8. März sind die ersten Wertungen bereits eingetroffen und zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild ab. Wir fassen für euch die ersten Reviews übersichtlich zusammen.

Im Durchschnitt sehr gut. Auf Metacritic kann das Spiel derzeit eine Wertung von 84 von 100 Punkten für sich beanspruchen. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von aktuell 26 Magazinen.

Der durchschnittliche Score von 71 Tests bei Open Critic liegt aktuell bei 89 Prozent. Insgesamt scheinen die Kritiker also sehr zufrieden zu sein. Die Durchschnitt-Scores können sich mit der Zeit noch verändern, geben aber eine deutliche Richtung vor.

Unserer Meinung nach schneidet DMC 5 nicht ganz so gut ab, kann aber insgesamt trotzdem überzeugen. Warum das so ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Magazin Wertung GamePro 78 IGN 9,5 / 10 Push Square 9 / 10 Screen Rant 4 / 5 Windows Central 4,5 / 5 CGMagazine 6 / 10 Wccftech 9,8 / 10 PC Gamer 90 / 100 Gameblog 8 / 10 Fextralife 9 / 10 Xbox Achievements 91 / 100

(Stand: 06.03.19, 17:19 Uhr)