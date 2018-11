Adi Shankar, der Produzent der Castlevania-Serie auf Netflix, hat sein neustes Projekt in den sozialen Medien und im Interview mit IGN.com angekündigt.

Entgegen der Erwartungen vieler handelt es sich hier aber nicht um eine Verfilmung von The Legend of Zelda. Stattdessen sicherte er sich die Filmrechte an der Actionspiel-Reihe Devil May Cry.

Laut eigener Aussage war es ihm wichtig, die Legalitäten zu klären, damit "Hollywood die Serie nicht auch noch ruiniere." Ob es ihm dabei um Franchises wie die Resident Evil-Reihe ging, hat er nicht erläutert.

Auch auf welcher Plattform die Serie erscheinen soll, steht noch nicht fest. Laut eigener Aussage habe er Angebote von drei Streaming-Plattformen, er wolle aber bald "ein Zuhause für die Serie auswählen."

Dass Shankar sich mit Videospielverfilmungen auskennt, hat er gerade erst mit Castlevania bewiesen, dessen zweite Staffel bei den Fans so gut ankam, dass bereits eine dritte in Auftrag gegeben wurde.

Crossover mit Castlevania?

Apropos Castlevania: Vielleicht könnten sich Dante und Trevor Belmont sogar begegnen könnten. Devil May Cry soll nämlich Teil von Shankars so genannten "Bootleg-Universum" werden.

Dazu gehört die eben genannte Castlevania-Serie so wie ein paar nicht offiziell lizenzierte, sehr grafische Kurzfilme basierend unter anderem auf Venom, dem Punisher und den Power Rangers.

Wie er das realisieren will, hat er nicht weiter erläutert. "Lasst die Spekulationen beginnen!" verkündete er stattdessen. "Ihr könnt dort hineinlesen, was ihr wollt."

Was erwartet ihr von einer Devil May Cry-Serie?