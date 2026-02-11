Enkel findet uralte Computer bei seinen Großeltern im Keller, die aus den 1950ern stammen und wie Waschmaschinen oder Kopierer aussehen

Das ist keine Kühltruhe: Hier seht ihr die Uralt-Computer aus dem Keller der Großeltern (Bild: reddit.com/user/c-wizz/).

Ein "alter PC" sieht für die meisten Menschen wohl in etwa aus wie heute, nur in einem größeren, grau-beigen Tower-Gehäuse. Beim Einwählen ins Internet piept und rattert es aus dem Modem, das Ganze kostet um die 2.000 D-Mark. In diesem Fall hier ist das aber alles ganz anders. Wir sprechen eher von 250.000 D-Mark und Giganten mit Ausmaßen einer Tiefkühltruhe.

So alte Computer wie die hier habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen – Enkel findet sie im Keller seiner Großeltern

Im Keller der Großeltern können sich alle möglichen Schätze finden. Dieser Fund hier stellt allerdings eine echte Besonderheit dar, weil er extrem selten ist. Der Enkel hat dementsprechend nicht schlecht gestaunt, als er vor gut drei Jahren die wirklich uralten Computer dort entdeckt hat.

Was waren das für Computer? Es handelt sich bei den alten Rechnern um echte Raritäten. Im Folgenden findet ihr die Details und ein paar Fun Facts dazu:

Librascope LGP-30: Mindestens 66 Jahre alt. Wurde zum ersten Mal 1955 veröffentlicht und in Europa sollen nur 45 Exemplare ausgeliefert worden sein. Der Magnettrommelrechner kostete seinerzeit umgerechnet und aus heutiger Sicht inflationsbereinigt wohl um die 387.970 Euro, was damals noch als günstig für so einen Rechner galt (via t-lcarchive).

Er wiegt stolze 362 Kilo, ist einen Meter breit und kam mit umgerechnet 15,8 KB Speicherplatz daher.

Flexowriter : Was wie eine Schreibmaschine aussieht, war eine Art Eingabegerät für Rechenmaschinen, also eine Vorform der Tastatur, wenn man so will.

: Was wie eine Schreibmaschine aussieht, war eine Art Eingabegerät für Rechenmaschinen, also eine Vorform der Tastatur, wenn man so will. PDP-8/e-Maschinen: Die sogenannten 12-Bit-Minirechner sind zwischen 1970 und 1978 auf den Markt gekommen und haben damals pro Stück 6.500 US-Dollar (heute in etwa der Wert von 38.637 Dollar oder rund 34.000 Euro) gekostet. Sie wiegen jeweils stabile 41 Kilo und konnten 385.000 Additionen pro Sekunde durchführen.

Hier könnt ihr euch die alten Schätzchen vom Format einer Waschmaschine, einer Kühltruhe oder eines Kopiergerätes ansehen:

All diese Computer aus der Frühzeit der Rechentechnik wurden damals normalerweise in der Medizin und Wissenschaft eingesetzt. Es ist äußerst untypisch, dass eine Privatperson derart teures Equipment bei sich zuhause hatte.

Laut den Angaben des Finders hat der Opa diese Computer seinerzeit für Berechnungen im zivilen Bauingenieurswesen der 1960er Jahre eingesetzt.

Leider ist nicht ganz klar, was aus den Computern geworden ist. Der Fund wurde schon vor zwei Jahren gemacht und damals schrieb Reddit-User c-wizz, er suche nach einem Computer-Museum, das etwas mit den Funden anfangen könnte. Ob er einen Abnehmer für die wahnwitzig alten Rechenknechte gefunden hat, über die er da gestolpert ist, wurde leider nicht überliefert.

Was ist der älteste Computer, der euch je untergekommen ist? Hättet ihr überhaupt erkannt, dass es sich bei diesen Geräten um Rechner handelt?