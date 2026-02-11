Cyberpunk 2077-Spieler schafft es auf Biegen und Brechen, vom Konpeki Plaza zu entkommen und lässt den armen Jackie alleine

Was der gute Jackie wohl zu diesem Trick sagen würde?

Die Heist-Mission im Konpeki Plaza Hotel gehört sicherlich zu den ikonischsten Aufträgen in Cyberpunk 2077. Viele Spieler*innen erkunden das Hotel gerne auch nach der Mission. Ein Spieler hat jetzt gezeigt, wie man währenddessen aussteigen kann, obwohl das so gar nicht vorgesehen ist.

Cleverer Trick verhindert Fallschaden

Der Einbruch in das Konpeki Plaza ist einer der ersten großen Höhepunkte in der Geschichte von Cyberpunk 2077 und gewissermaßen der Auslöser für die Ereignisse, die später noch folgen. Zudem spielt sich dort auch einer der traurigsten Momente des Spiels ab.

Aber auch abseits davon ist das Luxus-Hotel ein beliebter Ort in Night City. Die verschiedenen Etagen und Räume sind extrem cool gestaltet, können nach der Mission aber leider nur mit Mods oder Tricks erkundet werden.

Wenn wir für den Heist aber erst einmal dort sind, gibt es weder einen Grund noch eine offizielle Möglichkeit, das Hotel vor dem Ende der Mission zu verlassen. Doch auch hier hilft ein geheimer Trick, die Grenzen des Machbaren zu umgehen, wie der Reddit-User "ppteehee2" zeigt.

Der springt in einem geposteten Video nämlich in einem bestimmten Winkel vom Dach des riesigen Gebäudes und saust so dem sicheren Tod entgegen. Unmittelbar vor dem Aufprall wechselt er allerdings in den Fotomodus, wodurch die Fallgeschwindigkeit zurückgesetzt wird.

So landet er also sicher auf dem Boden und kann das Hotel einfach verlassen. Dort schnappt er sich ein Auto und fährt davon. In der offenen Spielwelt kann er offenbar alles tun, außer sein Outfit zu ändern.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren unter dem Video zeigen sich viele User überrascht davon, dass das überhaupt möglich ist. Auch von dem Fotomodus-Bug haben viele noch nichts gewusst. Die allermeisten sind allerdings vor allem bestürzt, dass der User den guten Jackie einfach so zurücklässt.

Einen echten Vorteil bringt der Sprung übrigens nicht. Einerseits verpasst der User so eine Menge guten Loot, andererseits kann er die Hauptstory auch nicht fortsetzen und so große Teile der Spielwelt überhaupt nicht betreten.

