Der Nintendo Switch Online-Service startet irgendwann im September, ab dann müssen wir für einige Spiele in die Tasche greifen, wenn wir sie online zocken wollen.

Nintendo hat bereits einige First Party-Titel bestätigt, die den Onlinedienst unterstützen werden, darunter Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe und Pokémon Let's Go! Pikachu & Evoli.

Nun wurde das erste Third Party-Spiel angekündigt, das Gebrauch von Nintendo Switch Online und der dazugehörigen Smartphone-App machen wird - Diablo 3: Eternal Collection.

Nintendo Switch Online vorbestellen

Abomitgliedschaft kostet ca. 20 Euro im Jahr

Diese Features bietet Nintendo Switch Online für Diablo 3

Die Kollegen von Game Informer konnten die Switch-Version bereits ausprobieren. Demzufolge wird Diablo 3: Eternal Collection unter anderem folgende Features im Zusammenhang mit dem Onlinedienst bieten:

Cloud Save als Backup

Online-Lobbys via App

Voice Chat via App

Diablo 3 bietet damit keinen nativen Voice-Chat wie Fortnite. Ihr braucht also ein Smartphone und die App.

Das erscheint etwas seltsam, immerhin ist der integrierte Voice Chat bei Fortnite weitaus bequemer und nutzerfreundlicher, als zusätzlich eine Smartphone-App zu verwenden, wie das momentan bei Splatoon 2 der Fall ist.

Ihr müsst also eure Kopfhörer an euer Handy stöpseln, über die Switch Online-App einer Lobby beitreten, um dann mit euren Mitspielern zu chatten.

Diablo 3: Eternal Collection enthält alle bisherigen Updates sowie die beiden Addons Reaper of Souls und Rise of the Necromancer. Außerdem gibt es ein paar Switch-exklusive Extras.

Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht. Blizzard gab aber bekannt, dass noch weitere Spiele für die Switch erscheinen könnten.