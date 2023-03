Um Diablo 4 auf PS4 und PS5 zu spielen, benötigt ihr ein PS Plus Abo.

Bereits während der aktuell laufenden Open Beta von Diablo 4 werden sich einige von euch sicher gefragt haben, warum sie das Spiel auf PS4 und PS5 nicht herunterladen können, obwohl die Testphase doch eigentlich für alle geöffnet und kostenlos ist.

Dass ihr euch den Client nicht einfach so installieren könnt, hat in Deutschland ähnlich Free2Play-Spielen mit der Altersverifizierung durch PS Plus zu tun, doch auch für das finale Spiel werdet ihr die Abo-Services von Sony und Microsoft benötigen.

Um Diablo 4 zu spielen, benötigt ihr ein Abo

Das am 06. Juni erscheinende Action-RPG von Blizzard ist als MMO ein Online-Spiel. Ihr kommt also nur mit einer aktiven Internetverbindung ins Spiel, Stichwort "always on".

Auf PlayStation-Konsolen ist es so, dass ihr für Multiplayer-Spiele ein PS Plus-Abo benötigt, so also auch für Diablo 4, was der PlayStation Store bestätigt:

"Online-Spiel erforderlich" ist hier die entscheidende Meldung, denn sie bedeutet, ihr benötigt PS Plus.

Wie sieht es auf Xbox und PC aus? Um Diablo 4 auf Xbox One und Xbox Series X/S zu spielen, benötigt ihr entweder den Xbox Game Pass oder Xbox Live Gold. Wollt ihr auf eurem Rechner spielen, könnt ihr das hingegen ohne Abo tun.

Diablo 4-Beta nur mit PS Plus spielbar

Auch die kostenlose Open Beta lässt sich auf PS4 und PS5 nicht ohne Abo spielen, was allerdings nichts mit dem Online-Charakter von Diablo 4 zu tun hat.

Vielmehr wird für Betas und Free2Play-Spiele mit einer USK-Altersfreigabe "ab 16 Jahren" und "ab 18 Jahren" auf PlayStation-Konsolen in Deutschland eine Altersverifizierung benötigt, was wiederum durch PS Plus geschieht. Ein PS Plus-Abo dürft ihr nämlich erst mit Volljährigkeit abschließen.

Alle Infos zur Beta haben wir für euch übrigens auch nochmal im Live-Ticker zusammengefasst:

Infos zur Open beta Aktueller Server-Status und Warteschlangen im Live-Ticker von Dennis Michel

Gilt das auch für Xbox One und Xbox Series X/S? Nein, auf den Konsolen von Microsoft könnt ihr euch die Beta ohne jegliches Abo herunterladen, gleich der PC-Version.

Diablo 4 erscheint am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

Hattet ihr mit dem Abo-Zwang gerechnet oder wurdet ihr gerade unschön überrascht?