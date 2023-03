Diablo 4-Open Beta startet morgen: Alle Infos und Server-Status in unserem Live-Ticker

Wir begleiten den Open Beta-Start von Diablo 4 für euch im Live-Ticker.

Nachdem am vergangenen Wochenende all jene die Beta von Diablo 4 zocken konnten, die das Spiel vorbestellt haben oder anderweitig an einen Key gelangt sind, öffnet sich der erste Akt des Hack 'n Slays heute für alle Interessierten.

Damit ihr wenige Stunden vor Start der Open Beta besten über den Ablauf und die Inhalte informiert seid, findet ihr hier im Artikel alles Wichtige. Am Freitag und über das Wochenende werden wir euch zudem im Live-Ticker über aktuelle Infos und den Server-Status informieren.

Live-Ticker zum Start der Open Beta

19:00 Uhr Hallo ihr Lieben! In 22 Stunden wird Blizzard die Server der Diablo 4-Beta wieder hochfahren, was wie gewohnt mit so manch Problem und langen Wartezeiten verbunden ist. Wichtige Infos zu den bisher bekannten Fehlercodes findet ihr bereits hier: Bekannte Fehlercodes 316719, 300202 und alle bekannten Probleme in der Beta von Samara Summer

Alles Wichtige zur Open Beta im Überblick

Nachfolgend informieren wir euch über die Beta-Zeiten, welche Inhalte im Single- und Multiplayer spielbar sind und auch, welche Belohnungen ihr abstauben könnt.

Zeiten der Open Beta:

Start: 24. März, 17 Uhr

24. März, 17 Uhr Ende: 27. März, 21 Uhr

Preload

Ihr könnt bereits jetzt auf allen Konsolen und dem PC vorab die Beta herunterladen und seid so zum Start der Open Beta bestens vorbereitet. Habt ihr bereits im Early Access gespielt, dann müsst ihr lediglich ein mögliches Update herunterladen und seid dann bereit für das Beta-Wochenende. Mehr zum Preload und der Downloadgröße:

Diablo 4 Open Beta Preload jetzt gestartet: Downloadgröße, Belohnungen und mehr von Tobias Veltin

Alle Inhalte der Beta:

Anders als in der Early Access-Beta, könnt ihr diesmal sogar mit fünf spielbaren Klassen (Barbar, Jägerin, Zauberin, Druide, Totenbeschwörer) den Prolog, sowie den gut zehnstündigen 1. Akt von Diablo 4 spielen. Dabei könnt ihr insgesamt zehn Charaktere auf Stufe 25 leveln und sogar einen Weltenboss legen – allerdings nur zu bestimmten Zeiten.

Euren Fortschritt könnt ihr übrigens nicht ins finale Spiel übertragen. Eure Charaktere werden dementsprechend am 27. März um 21 Uhr gelöscht.

Infos zum Koop und Singleplayer

Gleich dem Hauptspiel, sind in der Beta bereits alle Modi spielbar. Ihr könnt euch entweder im Alleingang den Dämonen stellen, euch online mit bis zu drei weiteren Freund*innen zusammenschließen oder im Couch-Koop schnetzeln. Wie genau der Koop funktioniert, findet ihr hier erklärt:

Die Open beta im Koop spielen So zockt ihr Diablo 4 zusammen mit Freunden von Samara Summer

Diese Belohnungen könnt ihr abstauben

Damit ihr nach Spielen der Beta abseits eurer gewonnenen Eindrücke nicht ganz leer ausgeht, könnt ihr drei Rewards einheimsen:

Spielertitel "Erster Erschlagener" : Erreicht mit einem Charakter Kyovashad.

: Erreicht mit einem Charakter Kyovashad. Spielertitel "Früher Erkunder" : Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20. Kosmetischer Gegenstand Beta-Wolfsbündel: Erreicht mit einem Charakter Stufe 20.

Das Wolfsbündel erhaltet ihr übrigens erst zum Release von Diablo 4 am 06. Juni.

Unser Eindruck von der Beta

22:25 Unser Beta-Fazit zum ersten Open World-Diablo.

Unsere Eindrücke aus der nahezu inhaltsgleichen Early Access-Beta haben Kollegin Ann-Kathrin und Kollegin Samara für euch festgehalten. Das Fazit von AK findet ihr oben im Video, die durchaus positive Preview zu Diablo 4 von Samara haben wir euch verlinkt.

Diablo 4 erscheint am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

Habt ihr Fragen zur Open Beta von Diablo 4 oder wollt eure Vorfreude, Erwartungen und Sorgen zum Spiel loswerden, dann ab damit in die Kommentare.