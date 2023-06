Diablo 4 - Die besten Alptraumdungeons im Ranking: Hier sammelt ihr am schnellsten XP

Hier erfahrt ihr, in welchen Alptraumdungeons ihr am schnellsten XP farmen könnt.

Ihr habt mittlerweile mit eurer Klasse die Story beendet, seid im Endgame von Diablo 4 angekommen und wollt jetzt wissen, in welchen Alptraumdungeons ihr am schnellsten Erfahrungspunkte sammelt? Welch Zufall, wir hätten hier ein super hilfreiches und übersichtliches Ranking für euch, das genau aufzeigt, in welchen Kerkern ihr am schnellsten levelt.

Woher stammt das Ranking? Die wahrlich fantastische Übersicht stammt von Redditor Zehnpae, der in seinem Ranking auflistet:

in welchen Alptraumdungeons ihr am schnellsten XP farmt

auf wie viele Bosse ihr im jeweiligen Dungeon trefft

auf welche Art von Gegner/Mobs ihr trefft

die verschiedenen Aufgaben, die ihr vor und hinter dem Gate erledigt

Die besten Alptraumdungeons in Diablo 4

Hinweis: Das Ranking richtet sich nach der Anzahl von XP, die Einzelspieler nach Abschluss des jeweiligen Dungeons erhalten. Die Daten wurden mit Patch 1.0.3. erhoben und mit einem Score versehen, der von 13 (sehr gut) bis 3 (sehr schlecht) reicht.

S Tier (die fünf besten Dungeons)

Blindhöhlen / Blind Burrows (13)

/ Blind Burrows (13) Niedergang des Champions / Champion's Demise (11)

/ Champion's Demise (11) Erdwunde / Earthen Wound (11)

/ Earthen Wound (11) Zuflucht des Abtrünnigen / Renegade's Retreat (11)

/ Renegade's Retreat (11) Versunkene Ruinen / Sunken Ruins (11)

A-Tier (sehr gute Dungeons)

Aldurwald / Aldurwood (10)

/ Aldurwood (10) Kanäle von Guulrahn / Guulrahn Canals (10)

/ Guulrahn Canals (10) Kaserne von Kor Dragan / Kor Dragan Barracks (10)

/ Kor Dragan Barracks (10) Maugans Werk / Maugan's Works (10)

/ Maugan's Works (10) Marterwald / Maulwood (10)

/ Maulwood (10) Wildnis von Raethwind / Raethwind Wilds (10)

/ Raethwind Wilds (10) Schlangennest / Serpent's Lair (10)

/ Serpent's Lair (10) Klage der Urahnen / Ancient's Lament (9)

/ Ancient's Lament (9) Kathedrale der Kreuzritter / Crusader's Cathedral (9)

/ Crusader's Cathedral (9) Düsterkluft / Dark Ravine (9)

/ Dark Ravine (9) Onyfeste / Onyx Hold (9)

/ Onyx Hold (9) Shivtaruinen / Shivta Ruins (9)

/ Shivta Ruins (9) Hexenwasser / Witchwater (9)

B-Tier (mittelmäßige Dungeons)

Verlassenes Bergwerk / Abandoned Mineworkds (8)

/ Abandoned Mineworkds (8) Kultistenzuflucht / Cultist's Refuge (8)

/ Cultist's Refuge (8) Dämonensog / Demon's Wake (8)

/ Demon's Wake (8) Vergessene Archive / Lost Archives (8)

/ Lost Archives (8) Gefängnis von Caldeum / Prison of Caldeum (7)

/ Prison of Caldeum (7) Flüsterndes Gewölbe / Whispering Pines (7)

/ Whispering Pines (7) Zenit / Zenith (7)

C-Tier (schlechte Dungeons)

Höhle der Wilden / Feral's Den (6)

/ Feral's Den (6) Elendsviertel von Guulrahn / Guulrahn Slums (6)

/ Guulrahn Slums (6) Schattenfall / Shadowed Plunge (6)

/ Shadowed Plunge (6) Konklave / Conclave (4)

/ Conclave (4) Schwarzes Asylum / Black Asylum (3)

So gelangt ihr in Alptraumdungeons

Zunächst müsst ihr Weltstufe 3 erreichen. Beendet dafür die Kampagne und den Dungeon "Kathedrale des Lichts" im Norden von Kyovashad (Akt 1). Dann könnt ihr bei der Weltstufen-Statue in Kyovashad in Tier 3 wechseln.

Ab sofort solltet ihr Kopfgelder und Höllenfluten erledigen, um an Alptraumsiegel zu gelangen. Nutzt ihr die Siegel, verwandeln sich normale Dungeons in Abtraum-Varianten.

Was sich in Alptraumdungeons ändert: Nicht nur werden die Monster stärker und halten mehr aus, sondern es erscheinen Elite- und spezielle Bossmonster. Auch sind die Dungeons jetzt mit speziellen Affixen versehen, wie beispielsweise einem Blitz, der euch durch die Kerker verfolgt und Schaden zufügt, solltet ihr nicht unter einer schützenden Kuppel stehen.

In welchem Dungeon oder mit welcher Endgame-Aktivität levelt ihr am liebsten? Schreibt uns eure Empfehlungen gerne in die Kommentare.