Diablo 4 im Angebot: Jetzt PS5-Version mit 23% Rabatt kaufen und Bonus sichern

Bei Ebay könnt ihr Diablo 4 kurz vor dem Release deutlich reduziert im Angebot bekommen.

Über Ebay könnt ihr euch jetzt Diablo 4 in der PS5-Version günstig im Angebot sichern. Ihr zahlt nur noch 61,49€, was einen Rabatt von rund 23 Prozent im Vergleich zur UVP von 79,99€ bedeutet. Der Versand ist kostenlos. Günstiger könnt ihr das am 6. Juni erscheinende Action-Rollenspiel gerade nirgendwo. Die großen Shops wie Amazon und MediaMarkt halten sich bislang an die UVP. Hier findet ihr den Deal:

Wer ist der Händler?

Anbieter des Deals ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,5 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 ist schon seit rund 15 Jahren auf Ebay aktiv und fällt häufig durch günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich auf. Wie lange der Deal noch gilt, verrät Sbdirect24 übrigens nicht. Die verfügbare Menge ist laut Shopseite aber begrenzt, deshalb solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus?

Das Reittier Lichtträger wird euch als Download-Code mitgeliefert.

Streng genommen handelt es sich dabei zwar nicht um einen Vorbesteller-Bonus, der Erstauflage der physischen Retail-Version von Diablo 4 liegt aber ein Download-Code für die beiden DLCs „Reittier Lichtträger“ und die Reittierrüstung „Schabracke des Glaubens“ bei. Dieses Extra bekommt ihr natürlich auch dann, wenn ihr über Ebay bei Sbdirect24 kauft.

Wie gut wird Diablo 4?

Genau können wir diese Frage selbstverständlich noch nicht, aber in der Beta hat uns Diablo 4 schon mal sehr gut gefallen. Grafisch kehrt das Action-Rollenspiel nach dem eher bunten Diablo 3 wieder zum düsteren Stil der älteren Teile zurück. Neu ist aber die Open World, die sich im Vergleich zu den in Gebiete zerstückelten Welten der Vorgänger wie aus einem Guss anfühlt.

Ansonsten handelt es sich im Wesentlichen um ein traditionelles Diablo. Ihr metzelt also aus der Top-Down-Perspektive massenhaft Monster nieder, steigt im Level auf und sammelt immer bessere Ausrüstung. Dabei könnt ihr zwischen fünf sehr verschiedenen Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer) wählen. Am meisten Spaß macht Diablo 4 im Koop, entweder online oder zu zweit an einer Konsole.

