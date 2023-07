Ihr sucht nach einem geradezu irrsinnig starken Druiden-Build? Voìla!

Wer sich in Diablo 4 komplett zurücklehnen oder einfach nur besonders schnell durch Dungeons fegen will, sollte sich diesen Trick genauer anschauen. Der beruht einzig und allein darauf, eine bestimmte Einstellung in den Optionen zu aktivieren – und dann dabei zuzusehen, wie sich der Druide in Windeseile durch Gegner-Massen pflügt. Die Auto-Aim-Funktion erledigt den Rest ganz von allein.

Diablo 4: Mit der Auto Aim-Funktion kann dieser Druiden-Build alles alleine

Darum geht's: In Diablo 4 gibt es eine Option, mit der ihr alle Fertigkeiten automatisch auslöst, die eigentlich per Knopfdruck wiederholt oder kanalisiert werden müssten. Es wird aber sogar noch besser: Die Einstellung sorgt bei manchen Builds sogar dafür, dass zum Beispiel der Druide von ganz allein läuft und alle Ziele in Reichweite attackiert.

So funktioniert's: Manövriert in den Einstellungen zum Gameplay-Reiter und dort zur "Art der Fertigkeiteneingabe". Schaltet die Option auf "Alles automatisch ein-/ausschalten" beziehungsweise auf Englisch ist es "Skill Toggle Bahavior".

Mit dieser Option und einem Werwolf-Druiden, der zum Beispiel auf Zerfetzen und Nervengift setzt, seid ihr ab sofort quasi unbesiegbar. Ihr müsst jedenfalls fast nichts mehr tun: Der Druide attackiert vollautomatisch immer die nächstgelegenen Gegner und läuft sogar weiter. Das erspart eine Menge Zeit und steigert das Tempo ordentlich.

Wie das in Aktion aussieht, zeigt Streamer Rob2628 in diesem Video:

Das Kuriose daran ist, dass Rob2628 sogar die Hände hinter dem Kopf verschränken kann. Der Druide mäht von ganz allein die Gegnerhorden nieder, und zwar in einer überragenden Geschwindigkeit. Und ja, das lässt sich auch auf Bossfights übertragen, wie zum Beispiel den Kampf gegen die sogenannte Uber Lilith.

Der Kampf gegen den schwersten Boss des ganzen Spiels verkommt so zu einer Farce. Der Druide macht Lilith in unter einer Sekunde platt. Während wir einfach nur zusehen und nichts tun müssen.

Womöglich bleibt das aber nicht so: Gut möglich, dass Blizzard mit einem der nächsten Patches gegen diese Kombination aus Build und Einstellung im Menü vorgeht.

Großartig als Accessibility-Option: Für Menschen, die körperliche Einschränkungen haben, sind solche Optionen wie der Fertigkeiten-Toggle aber natürlich oft ein Segen. Dementsprechend hoffen wir, dass nicht einfach die komplette Funktion aus Diablo 4 entfernt wird.

Was denkt ihr über die Mischung aus dem extrem starken Druiden-Build mit der automatischen Fertigkeiten-Auslösung als Auto-Aim?