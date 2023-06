Diablo 4 Druiden Build: Die beste Skillung zum Leveln

Druiden sind nicht nur Meister der Verandlung und der Elemente sondern haben gleich noch einen halben Wald dabei.

Druid*innen sind wohl eine der interessantesten Klassen in Diablo 4, da sie sich in viele unterschiedliche Richtungen skillen lassen. Im Endgame haben sie mehrere Builds, die unglaublich viel Schaden verursachen und dazu fast unzerstörbar sind. Das Hauptproblem der Klasse liegt aber in der sehr schwachen Levelphase. Für die richtig guten Builds braucht ihr viele Aspekte und legendäre Items, was euch auf eurem Weg bis Level 50 natürlich relativ wenig bringt. Daher möchten wir euch einen eher ungewöhnlichen Weg vorstellen.

Der Zoowärter

Eine Kategorie an Skills, die Druid*innen besitzen, sind nicht von Aspekten abhängig und verursachen sehr guten Schaden, auch mit schlechterer Ausrüstung: Die Gefährtenfertigkeiten. Spielen sie in Endgame-Builds eher eine unterstützende Rolle, so sind sie am Anfang des Spiels ein wahrer Segen mit gutem passiven Schaden und aktiven Fähigkeiten, die auf den niedrigeren Weltenstufen gerne mal ganze Gruppen einäschern.

Währenddessen spielt ihr eher eine unterstützende Rolle und eure Angriffe sollen nur zusätzliche Effekte auslösen, wodurch eure Tiere stärker werden. Außerdem habt ihr eine Chance, die aktiven Fähigkeiten eurer Begleiter zurückzusetzen, was euch gerade in Bosskämpfen gut weiterhelfen wird.

Skillung im Detail

Leider erreicht ihr die Tiere erst mit 11 Skillpunkten. Skillt bei den Basisfähigkeiten Sturmschlag und verbessert ihn gleich bis Grimmiger Sturmschlag. Dadurch haltet ihr Gegner im Verwundbar-Effekt, mit dem eure Begleiter durchgehend 20% mehr Schaden verursachen.

Raben verursachen passiven Schaden und lassen sich für einen mächtigen Flächenangriff aktivieren.

Im Kernfähigkeiten-Knoten habt ihr dann die Wahl. Wichtig ist nur eine Fähigkeit, die Gegner irgendwie behindert, damit eure Wölfe mehr Schaden verursachen. Wir empfehlen daher Tornado, mit der Verbesserung Urtümlicher Tornado. So sind alle getroffenen Gegner durchgehend verlangsamt.

Als Defensive Fähigkeit solltet ihr Irdernes Bollwerk wählen, am besten mit der Verbesserung Angeborenes Irdernes Bollwerk. Damit seid ihr gut geschützt, falls ihr auf Weltenstufe zwei leveln wollt, und verursacht etwas zusätzlichen Schaden.

Nach zwei weiteren Punkten in Tornado erreicht ihr die Gefährten. Tobt euch hier aus, denn wir nehmen keine aktiven Fähigkeiten aus Zorn oder Ultimativ mit. Skillt Wölfe mit Brutales Wolfsrudel, Giftranke mit Brutale Giftranke und Raben mit der Verbesserung Brutale Raben. Nehmt gleich auch das passive Talent Ruf der Wildnis mit.

Spielstil

Mit Stufe 15 habt ihr alle Tiere und Fähigkeiten. Der Rest ist sehr einfach:

Zieht Gegnergruppen zusammen.

Fesselt alle mit Giftranke.

Zaubert die Raben auf bewegungsunfähige Gegner.

Zaubert so lange Tornado, bis euch die Geisteskraft ausgeht.

Baut Geisteskraft wieder mit Sturmschlag auf.

Nutzt die Wölfe gegen Elite- und Bossgegner.

Mit Stufe 15 solltet ihr euch auch um eure Klassenfähigkeit bemühen, die Geistersegen. Die Quest führt euch ins Gebiet des zweiten Aktes. Eure ersten Opfer sollten an den Wolfsgeist gehen. Dadurch erhaltet ihr die passive Fähigkeit Rudelführer.

Angriffe haben dann eine Chance, dass Gefährtenfähigkeiten ihre Abklingzeit abschließen. Das ist sehr mächtig mit etwas Crit-Glück. Dem könnt ihr zum Beispiel durch den Adler mit Sensenklauen etwas nachhelfen.

Der Weg bis Level 50

Setzt weiter Punkte in eure Tiere und Tornado, aber nehmt auch ein paar passive Talente mit. Trotz ist sehr gut, da doch ein großer Teil eures Schadens aus Tornado kommt. Vergiften erhöht euren Schaden und den eurer Tiere, wenn die Giftranke loslegt.

Kraft der Ahnen hilft euch beim Überleben und Raubtierinstinkte erhöht die kritische Trefferchance. Als zentrales passives Talent habt ihr die Wahl. Nehmt entweder Perfekter Sturm oder Zorn der Natur. Beides verstärkt den Schaden von Tornado.

Bei GamePro.de findet ihr noch zahlreiche weitere Guides. Wir verraten euch, was ihr beim Koop beachten müsst, welche Klasse zu euch passt, wann ihr euer erstes Mount bekommt, wie ihr Raunende Obolusse erhaltet und zeigen euch alle Altäre von Lilith auf der interaktiven Map. Schaut einfach in unseren Guide-Bereich (unter "Artikel").

Wie weit seid ihr schon mit eurer Druidin oder eurem Druiden?