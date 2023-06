Diablo 4 Barbaren Build - Die beste Skillung zum Leveln

DIm Nahkampf sind Barbar*innen unübertroffen und greifen mit gleich mit 4 Waffen an.

Seit dem zweiten Teil aus dem Jahr 2000 sind Barbar*innen fester Bestandteil der Helden Sanktuarios. Auch in Diablo 4 sind sie eine reine Nahkampfklasse, die mit purer Waffengewalt Gegnergruppen unter unbarmherzigen Schlägen zusammenbrechen lässt. Je häufiger ihr eure Waffen benutzt, desto mehr Boni geben sie euch, was sich nach einer Weile stark summiert, da ihr als einzige Klasse vier Waffen mit euch rumschleppt.

Leveln mit Barbar*innen kann jedoch anstrengend sein. Sie sind sehr stark von ihrer Ausrüstung abhängig und benötigen erst einige Aspekte und legendäre Items, bevor sie ihr volles Potenzial entfalten können. Daher werdet ihr nicht direk per Wirbelwind durch Gegnermaßen fetzen können. Wir haben aber eine Alternative für euch, die gerade einmal mit zwei Aspekten selbst Elitegegner mit einem Schlag erledigt.

It’s Hammertime

Alles in dieser Skillung dreht sich um die Kernfähigkeit Hammer der Urahnen. Dieses wiederkehrende Talent aus Diablo 3 sammelt eure Wut in einem einzigen großen Schlag, der auf niedrigen Stufen noch nicht ganz so beeindruckend ist, mit besserer Ausrüstung und einigen anderen Fähigkeiten so mächtig wird, dass ihr selbst für starke Gegnergruppen nur einen einzigen Hieb benötigt.

Nach nur einem Schlag ist dieser Elite schon auf halbem Leben.

Unterstützt wird das alles durch einige Barbaren-Schreie, die nicht nur euren Schaden steigern, sondern euch auch zusätzlich Heilen und weniger Schaden erleiden lassen. Sollte euch dieser Spielstil gefallen, dann könnt ihr ihn sogar in Endgame übernehmen, wo der Hammer der Urahnen locker mit dem gerade alles dominierenden Wirbelwind-Barbar mithalten kann.

Skillung im Detail

Skillt als Basisfähigkeit Sprungschlag und verbessert sie am besten direkt auf Sprungschlag der Schlacht. Ihr wollt in den Nahkampf und Sprungschlag lässt euch sofort den nächsten Gegner anstürmen. Der Blutungseffekt summiert sich gerade am Anfang bei Bossen.

Danach nehmt ihr natürlich Hammer der Urahnen, verbessert ihn auf Furioser Hammer der Urahnen und setzt hier immer einen Punkt rein, wenn es sonst nichts zu skillen gibt, damit ihr die Fähigkeit früh maximiert.

Beim Defensive-Knoten braucht ihr unbedingt Schlachtruf, samt der Verbesserung Taktischer Schlachtruf. Schlachtruf ist eigentlich in jeder Skillung Pflicht und zusätzliche Punkte hier sind nicht verschwendet, damit die Dauer der Fähigkeit verlängert wird.

Bei den Raufboldfähigkeiten nehmt ihr gleich zwei Talente mit. Zum einen Kriegsschrei, samt Starker Kriegsschrei. Nehmt dann noch Sprung, zusammen mit starker Starker Sprung. In ersteres könnt ihr wieder mehr Punkte investieren, damit ihr noch mehr Schaden verursacht, in Sprung sollte aber nur ein Punkt fließen.

Welche Ultimative Fähigkeit ihr nutzt ist euch überlassen. Anrufung der Urahnen macht aber ordentlich was her.

Den nächsten Knoten könnt ihr überspringen und direkt zu den Ultimativen Fähigkeiten wechseln. Hier habt ihr die Wahl, da sich beide Fähigkeiten eigentlich nichts nehmen. Anrufung der Urahnen ist besser, wenn ihr gegen Gruppen kämpft. Zorn des Berserkers ist besser gegen Bosse.

Als zentrales passives Talent empfehlen wir Ungezügelte Wut. Dann braucht ihr wirklich nur einen einzigen Schlag für die meisten Mobs des Spiels.

Spielstil

Die Schönheit dieser Skillung liegt in ihrer Einfachheit:

Springt in eine Gruppe Gegner.

Nutzt beide Schreie.

Nutzt eure Ultimative Fähigkeit, wenn ein Elite-Gegner dabei ist.

Hammer der Urahnen nutzten

Falls noch etwas steht ein paar Sprungschläge und nochmal mit dem Hammer nachsetzen.

Es ist wichtig, welche Waffe ihr mit welcher Fähigkeit nutzt.

Habt ihr das letzte Talent geskillt, dann braucht ihr satte 70 Wut, um Hammer der Urahnen überhaupt nutzen zu können. Daher sollte jeder Schlag sitzen und ihr müsst das Maximum herausholen. Das gelingt euch durch zwei kleine Änderungen an eurer Ausrüstung.

Zum einen müsst ihr euch mit dem Arsenalsystem auseinandersetzen. Barbar*innen werden mit Waffen, die sie benutzen, langsam besser und können jedem ihrer drei Waffensets Fähigkeiten zuweisen.

Nutzt für Sprungschlag ein Zweihandschwert (zumindest, bis ihr Expertise 10 erreicht habt) und Hammer der Urahnen einen Zweihandstreitkolben. Setzt mit Stufe 15 nach der Quest eurer Zweihandschwert in den Technikslot. So hat Hammer der Urahnen die Vorteile beider Waffen. Treffer stellen Wut her und jeder Schlag verursacht Blutungen.

Zum anderen benötigt ihr zwei Aspekte. Normalerweise versuchen wir bei Level-Builds so etwas zu vermeiden, aber Barbaren sind auf Aspekte stark angewiesen. Zum Glück bekommt ihr beide benötigten aus Dungeons und müsst nicht auf einen passenden Drop warten.

Wichtig ist vor allem Aspekt der Ahnenmacht. Dadurch entsteht eine große Schockwelle um den Einschlagsort des Hammers und ihr erwischt nun auch größere Gruppen von Feinden. Den Aspekt bekommt ihr schon im zweiten Akt in den Versunkenen Ruinen.

Sobald ihr Kehjistan erreicht, solltet ihr euch nach der Schirokkohöhle umsehen. Der Aspekt der schallenden Wut gibt all euren Rufen den Effekt, dass ihr 2 Mana pro Sekunde regeneriert. Damit solltet eure Wutprobleme der Vergangenheit angehören.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Der Weg bis Level 50

Tobt euch ruhig bei den passiven Talenten aus. Wichtig sind vor allem Donnernde Stimme und Überfallkommando. Damit werden eure Schreie noch besser. Setzt einen Punkt in Lähmung. Da alle eure Fähigkeiten Gegner bluten lassen, verlangsamt ihr sie auch, was ihr mit Keine Gnade ausnutzen könnt. Im Ultimative-Knoten findet ihr viel, was eure Zweihandwaffen noch verbessert, wie Viel hilf viel oder Brutale Kraft.

Bei GamePro.de findet ihr noch zahlreiche weitere Guides. Wir verraten euch, was ihr beim Koop beachten müsst, welche Klasse zu euch passt, wann ihr euer erstes Mount bekommt, wie ihr Raunende Obolusse erhaltet und zeigen euch alle Altäre von Lilith auf der interaktiven Map. Schaut einfach in unseren Guide-Bereich (unter "Artikel").