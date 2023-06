Diablo 4 Zauberer - Die beste Skillung zum Leveln

Magier*innen beherrschen alle Elemente und können auch aus allen großartige Builds bauen.

Zauber*innen sind schon seit dem ersten Diablo-Teil mit dabei und die einzige Klasse, die in jedem einzelnen Serienableger verfügbar war. Auch in Diablo 4 verändert sich die Klasse nur im Detail. Wieder schmeißt ihr mit Feuerbällen, Frostkugeln und Komboblitzen um euch und zerlegt Massen an Gegnern, während ihr euch lachend aus jeder Gefahr teleportiert.

Leveln mit Zauber*innen macht besonders viel Spaß, weil alle ihre Elemente schon wunderbar früh ineinandergreifen und ihr quasi nur noch stärker werdet. In unserer Build kombinieren wir Frost, Feuer und ein wenig Elektrizität zu einer tödlichen Kombination.

Aktives Eis und passives Feuer

Zauber*innen würde am liebsten alles in ihrem Baum skillen, denn es gibt kaum sinnlose Talente. Insbesondere die passiven Skills geben euch massive Vorteile. Damit ihr alles nutzen könnt, kämpfen wir vornehmlich mit Frostfähigkeiten und nutzen das Verzauberungssystem, um passiv alles in Brand zu stecken, was unser Eis berührt.

So könnt ihr nicht nur Gegner ununterbrochen verlangsamen und einfrieren, wo sie hilflos von wenigen Zaubern zerstört werden können, sondern lasst sie zusätzlich noch in Feuerbällen explodieren, während ihr euch heilt und Mana regeneriert.

Skillung im Detail

Bei den Basisfähigkeiten solltet ihr Funke wählen. Das mag komisch klingen, weil wir vornehmlich Frost und Feuer nutzen wollen, aber es geht nicht um den Schaden selbst, sondern den Stärkungseffekt aus Funkelnder Funke. Solange ihr alle fünf Sekunden einmal diese Fähigkeit nutzt, was ihr sowieso für Mana tun solltet, habt ihr durchgehend 8% mehr kritische Trefferchance.

Da können die anderen Basisfähigkeiten nicht mithalten. Setzt trotzdem mit Stufe 30 einen Punkt in Feuerblitz. Das wird eure zweite Verzauberung und landet nicht auf eurer Leiste.

Skillt Kernfähigkeiten-Knoten Eissplitter mit der Verbesserung Großer Eissplitter. Eissplitter ist einer der stärksten Zauber gegen einen einzelnen Gegner und zerlegt Bosse in Sekunden. Setzt spätestens mit Stufe 15 aber auch einen Punkt in Feuerball. Das wird eure erste Verzauberung, nachdem ihr das Feature freigeschaltet habt.

Einzelne starke Gegner sind kein Problem dank Eisnova. Einmal festfrosten und mit Eissplittern zerlegen.

Nehmt aus dem Defensiven-Knoten zwei Fähigkeiten mit. Einmal Eisnova mit der Verbesserung Mystische Eisnova. Damit friert ihr Gegner ein, was die Eissplitter 25% stärker macht und versetzt sie in den Verwundbar-Zustand, wodurch sie nochmal 20% mehr Schaden erleiden.

Das macht Eisnova eher zu einer offensiven Fähigkeit, die ihr bei Elitegegnern nutzt. Setzt hier fünf Punkte rein, um die Abklingzeit zu verringern. Skillt auch Eisrüstung in Verbesserte Eisrüstung. Die Barriere schützt euch, während ihr Mana regeneriert und mehr Schaden verursacht, mit Eissplittern.

Überspringt den nächsten Knoten und skillt lieber Blizzard samt Blizzard des Zauberers. Damit könnt ihr selbst große Gruppen unterkühlen, einfrieren und verursacht großen Schaden.

Bei der Ultimativen Fähigkeit habt ihr die Wahl. Braucht ihr etwas mehr Defensive, dann nehmt Tieffrieren. Wir empfehlen aber eher Inferno. Skillt hier nur bis Oberstes Inferno und ihr könnt große Gegnergruppen in euren Blizzard und die Eisnova ziehen.

Nehmt als letztes passives Talent Lawine. Kostenlose Eissplitter und Blizzards sind nicht zu verachten.

Spielstil

Hier hängt alles davon ab, wie hoch ihr schon gelevelt habt:

Zieht Gegnergruppen zusammen.

Haltet den Buff von Funken oben.

Zaubert Blizzard in die Gruppe.

Zieht alles mit Inferno zusammen.

Nutzt Eisnova.

Zerstört alles mit Eissplitter.

Die wahre Stärke der Build kommt aus den Verzauberungen.

Die Skillung kommt erst durch die Verzauberungen richtig zusammen, die Zauber*innen mit Stufe 15 und 30 freischalten. Auf dem ersten Slot sollte Feuerball liegen. Damit explodieren Gegner in einem Feuerball, wenn sie sterben.

Das löst oft eine Kettenreaktion aus und wird umso besser, je größer die Gegnergruppe ist. Auf Stufe 30 solltet ihr dann Feuerblitz als zweite Verzauberung nutzen. Dann fangen alle Gegner an zu brennen, wenn sie Schaden erleiden, auch von euren Eiszaubern. Das löst viele passive Effekte aus.

Der Weg bis Level 50

Maximiert Eisnova, Eissplitter und Blizzard und stürzt euch dann nach und nach auf die passiven Talente. Das meiste findet ihr in dem Ultimative-Konten. Feurige Woge und Wärme heilen euch und geben Manaregeneration durch brennende Gegner, weswegen Feuerblitz als Verzauberung so wichtig ist.

Alle vier ultimativen Frost-Passiva sind sehr gut und erhöhen einfach euren Schaden. Glaskanone aus dem Defensiv-Knoten solltet ihr auch nehmen, genauso wie Einklang der Elemente. Ansonsten lohnen sich auch Punkte in Präzisionsmagie.

