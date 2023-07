Diablo 4 Season 1 startet heute: Release-Uhrzeit und alle wichtigen Infos im Live-Ticker

Am 20. Juli startet Season 1 in Diablo 4.

Es ist soweit. Am heutigen 20. Juli beginnt die erste Season mit dem Titel "Saison der Boshaftigkeit" in Diablo 4. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zum Launch, in einem Live-Ticker halten wir euch zudem über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Startzeit und Preload von Season 1 in Diablo 4

Wann startet Season 1? Der Launch-Zeitpunkt ist für 19:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt

Der Launch-Zeitpunkt ist für deutscher Zeit angesetzt Wie groß ist der Download? Es wird keinen separaten Season 1-Download geben. Update 1.1, das schon verfügbar ist und für Season 1 benötigt wird, wiegt auf den Konsolen knapp 11 GB

Es wird keinen separaten Season 1-Download geben. Update 1.1, das schon verfügbar ist und für Season 1 benötigt wird, wiegt auf den Konsolen knapp Gibt es einen Preload? Update 1.1 macht Diablo 4 bereits fit für den Season-Launch und ist bereits jetzt verfügbar.

Die wichtigsten Infos zu Season 1 in der Übersicht

Die erste Season wartet mit einer neuen Storyline auf, die nach den Ereignissen von Diablo 4 spielt und in der die Plage "Maligant" den Kontinent befallen hat. Auch in Sachen Gameplay hat Season 1 neue Elemente zu bieten:

Entartete Herzen: Mit dieser neuen Mechanik lassen Gegner Herzen fallen, die möglichst schnell erledigt werden müssen. Wird das nicht geschafft, erscheinen stärkere "Malignant"-Gegner.

Mit dieser neuen Mechanik lassen Gegner Herzen fallen, die möglichst schnell erledigt werden müssen. Wird das nicht geschafft, erscheinen stärkere "Malignant"-Gegner. Malignant Tunnels: Neue Dungeon-Art, in der ihr die neue Ressource "Entartete Herzen" bekommt. Hier wartet zudem ein neuer Boss auf euch.

Neue Dungeon-Art, in der ihr die neue Ressource "Entartete Herzen" bekommt. Hier wartet zudem ein neuer Boss auf euch. Ausrüstung: 6 Uniques und 7 legendäre Aspekte warten auf ihre Entdeckung

Alle 6 neuen Uniques haben wir hier noch einmal für euch aufgelistet:

Achtung: Neuer Charakter notwendig!

Um Fortschritt in der Season und dem dazugehörigen Battle Pass zu erzielen, benötigt ihr einen komplett neuen Charakter, der dann im Season-Realm unterwegs ist. Eure alten Charaktere werden allerdings nicht unbrauchbar, ihr könnt sie im Eternal Realm weiterspielen. Außerdem könnt ihr viele Elemente wie etwa euer Pferd oder die Altäre von Lilith in die Season mitnehmen.

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC erhältlich. Im großen GamePro-Test zeigten sich unsere Tester*innen begeistert vom neuen Serienableger, lobten ihn als den mit Abstand besten Teil der Reihe.