Diablo 4 Endgame: Blizzard verrät endlich, was euch erwartet

Diablo 4 bietet haufenweise Endgame-Aktivitäten für hochstufige Charaktere von erfahrenen Spieler*innen.

Diablo 4 will wie seine Vorgänger, dass wir es lange spielen. Dafür wurde bereits bei Diablo 3 ganz hervorragend gesorgt und so soll es auch beim Diablo 4-Endgame wieder werden. Aber wie genau das neue Blizzard-Spiel auch die absoluten Profis bei der Stange halten will, wurde lange Zeit nicht verraten. Bis jetzt.

Die Endgame-Inhalte von Diablo 4 im Überblick

Darum geht's: Manche Spiele und ihre Fans begnügen sich mit einer Story-Kampagne, die einmal durchgespielt wird und das war es dann. Nicht so Diablo 4 und seine Vorgänger. Hier war schon immer auch elementar, was nach dem ersten Durchlauf passiert und was wir noch tun können, wenn wir unsere Charaktere bereits auf die höchste Stufe gepeitscht haben – das Endgame.

Das wurde jetzt angekündigt: Einiges war über das Endgame von Diablo 4 bereits grob bekannt, jetzt wissen wir endlich Genaueres. Alles, was ihr tun könnt, wenn ihr Level 50 erreicht habt, findet ihr hier (via: Blizzard).

Capstone Dungeons: Ihr könnt die gesamte Schwierigkeitsstufe des Spiels nochmal steigern, indem ihr diese Dungeons absolviert.

Paragon-System: Damit könnt ihr eure Fähigkeiten noch deutlich über Stufe 50 hinaus weiter steigern.

Albtraum-Dungeons: Jeder einzelne der über 12 Dungeons im Spiel kann zu einem Albtraum-Dungeon werden und dann deutlich schwieriger werden, aber neben neuen Gegnern auch spezielle Endgame-Belohnungen enthalten.

Aspekte: Ihr könnt mit den Endgame-Aspekten (die in etwa wie Perks funktionieren) auch Waffen und Rüstungen noch weiter verbessern.

Helltide-Gebiete: Auch in der Open World wird es gefährlicher und manche Gegenden können spezielle Feinde und Horden auf euch loslassen. Ihr bekommt dafür aber eine weitere In Game-Währung.

Tree of Whispers: Hier bekommt ihr spezielle Endgame-Aufträge, die euch nochmal besondere Belonungs-Truhen bescheren.

PvP: Auch im PvP-Multiplayer-Gebiet namens Fields of Hatred soll es weitere Anreize geben, eure Charaktere noch zu verbessern.

6:12 Diablo 4 - Neuer Gameplay-Trailer stellt Endgame-Inhalte vor

Live Service-Game: Außerdem will Blizzard Diablo 4 auch nach Release natürlich noch mit weiteren Inhalten ausbauen. Wir erwarten haufenweise Seasons mit speziellen Belohnungen, noch mehr Gegnern, eventuell auch neuen Gebieten und dergleichen mehr. Ihr dürftet also wirklich lange genug zu tun haben.

Wie gut das alles dann funktioniert, was genau wie schnell hinzugefügt wird und ob es nicht vielleicht doch noch einige nervige Pay2Win-Aspekte an dem Ganzen geben könnte, bleibt aber natürlich abzuwarten. Angesichts des Debakels rund um Diablo Immortal ist immer noch ein kleines bisschen Vorsicht geboten, auch was Diablo 4 angeht.

Wie klingen die Infos zum Endgame von Diablo 4 für euch? Entspricht das euren Erwartungen oder hattet ihr auf mehr gehofft, weniger befürchtet?