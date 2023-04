Diablo 4 Seasons: Blizzard verrät Dauer und Inhalte

Blizzard hat erneut bestätigt, in welchen Abständen neue Updates und so auch die Seasons erscheinen.

Wie bereits im Vorgänger, wird es auch in Diablo 4 in regelmäßigen Abständen neue Seasons geben, in denen ihr mit einem Level 1-Charakter ein neues Spiel samt frischen Inhalten startet. Blizzard hat sich jetzt erneut zur Dauer der Seasons geäußert und auch, mit welchen Inhalten zu rechnen ist. (via Gamespot)

Wie lange dauert eine Season in Diablo 4? Eine Season soll drei Monate dauern. Wann genau die erste Season beginnt, ist derweil noch unklar. Blizzard bestätigte allerdings erneut, dass sie nicht zum Release von Diablo 4 am 02. Juni (Early Access) startet.

Diese Inhalte bringen Seasons in Diablo 4

Laut Game Director Joe Piepiora (via Game Informer) soll es alle drei Monate durch ein Update neue Story-Inhalte samt Questreihen, neue Mechaniken und Features geben. Bekannt ist auch, das neue Gegner, legendäre Items und Paragontafeln ergänzt werden.

Neue Inhalte via Battle Pass: Jede neue Season bringt zudem einen Battle Pass, in dem ihr einige Stufen kostenlos erspielen könnt, andere wiederum nur, wenn ihr euch den Premium Battle Pass für ca. 10 Euro kauft. Laut Blizzard sollen durch die Premium-Variante keine spielerischen Vorteile entstehen, die freigespielten Items lediglich das Äußere eures Charakters bestimmen.

Hier könnt ihr euch anschauen, welche Inhalte das Endgame von Diablo 4 bietet:

6:12 Diablo 4 - Neuer Gameplay-Trailer stellt Endgame-Inhalte vor

Saisonreise kehrt ebenfalls zurück: Was Diablo 3-Fans ebenfalls bekannt sein dürfte, ist die Saisonreise, in der ihr ziemlich fordernde Herausforderungen meistert an deren Ende ein besonders harter Boss auf euch wartet. Als Belohnung winken neue Items und Fortschritt im Battle Pass.

Was sind Seasons überhaupt?

Seasons könnt ihr euch wie einen vierteljährlichen Reset beziehungsweise Neustart von Diablo 4 vorstellen, für den ihr euch einen neuen Charakter erstellen müsst. Eure alten Recken werden komplett ausgeklammert, sprich sie bleiben weiterhin bestehen, können aber nicht an einer Season teilnehmen.

Ziel der Seasons: Aus Spieler-Perspektive sollen sie dank neuer Inhalt für Langzeitspaß sorgen. Blizzard nutzt Seasons aber auch, um mit neuen Mechaniken zu experimentieren. Stößt ein Gameplay-Feature seitens der Community auf großen Anklang, können die Inhalte auch ins "normale" Spiel übernommen werden.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Release: Diablo 4 erscheint für Vorbesteller*innen am 02. Juni, regulär am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop macht.

Habt ihr vor die Seasons von Diablo 4 zu spielen oder legt ihr ein Diablo meist nach ein- oder mehrmaligem Durchspielen nach dem Kauf beiseite?