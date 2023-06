Diablo 4 hat über 200 Nebenquests und diese 5 solltet ihr unbedingt angehen

Abseits der Kampagne gibt es in Diablo 4 sehr viel zu erleben. Da wären zum Beispiel 115 Dungeons, 160 gut versteckte Lilith-Statuen und zahlreiche und unterhaltsame Endgameinhalte.

Nicht zuletzt habt ihr aber auch die Möglichkeit, insgesamt 213 Nebenquests zu absolvieren. Auch wenn es hier viele Aufgaben gibt, die zum gängigen MMO-Einmaleins gehören und nicht viel mehr von uns verlangen, als eine bestimmte Anzahl Monster zu vermöbeln, verstecken sich in den auf der Karte durch blaue Ausrufezeichen markierten Quests auch einige richtig tolle Geschichten.

Wir wollen euch für jedes der fünf Gebiete eine Quest kurz vorstellen und euch zudem einen kleinen Tipp an die Hand geben, wie ihr die spannenderen Quests oder Questreihen leichter erkennen könnt.

Seelenleiden in den zersplitterten Gipfeln

Zu Beginn der Questreihe helfen wir der Ordensschwester Octavia bei einem Exorzismus. Ein Bewohner der Stadt, Petr, benötigt diesen für seinen kleinen Sohn, der von einem Dämon besessen ist.

Die Questreihe besteht aus insgesamt drei kurzen Quests, die alle in Kyovashad starten. Die Aufgaben tragen die Namen ‘Glaube an das Blut’, ‘Tiefen der Verzweiflung’ und ‘Seelenleiden’. Mit Schwester Octavia dreht sich die Geschichte um eine spannende Persönlichkeit, die sich für das Wohl der Menschen der Stadt nicht nur gegen die Regeln ihres Ordens stellt, sondern auch noch in große Gefahren begibt.

Geflüster aus der Tiefe in Scosglen

Im Nordwesten Scosglens treffen wir auf Roina, die vor den Leichen zweier Kinder, den Enkeln eines gewissen Cecils steht. Gemeinsam gehen wir der Sache auf den Grund und werden alsbald Zeuge, wie auch Cecil selbst einer geheimnisvollen Kreatur zum Opfer fällt.

Bei dieser handelt es sich um einen sogenannten Wicht und zusammen mit Roina versuchen wir, der Gefahr Einhalt zu gebieten. Ob das klappt und was Roina anfangs noch verheimlicht, findet ihr in den vier Quests ‘Geflüster aus der Tiefe’, ‘Ein Durchtränkter Pakt’, ‘Der Wahrheit auf der Spur’ und ‘Fäden des Neids’ heraus.

Kuriose Kuriositäten in der Trockensteppe

Im Osten der Trockensteppe treffen wir auf Sameera, die mit ihrem Bein in einer Holzplanke feststeckt. Viel wichtiger als ihre eingeschränkte Mobilität ist ihr allerdings ein bestimmtes Relikt, das ihr und dank unserer Hilfsbereitschaft auch uns eine Menge Geld einbringen soll.

Kurzerhand später sprechen wir mit Rakhaan, Sameeras Auftraggeber, der uns prompt auf die Suche nach einem weiteren Relikt schickt. Was genau das für Relikte sind und warum Rakhaans Stimme nicht ganz gesund klingt, erfahren wir in den drei Quests ‘Kuriose Kuriositäten’, ‘Die Jagd auf den Reliktjäger’ und ‘Mehr als das Auge sieht’.

Gefährliche Reise in Kehjistan

Mitten in der Wüste Kehjistan treffen wir auf Mahjoob, den wir bereits aus Akt 3 der Kampagne kennen. Der Führer ließ uns bei unserem Treffen in Tarsarak noch abblitzen, als wir Hilfe für den Weg zu Elias’ Palast suchten. Aber natürlich sind wir nicht nachtragend, immerhin führte seine Ablehnung zu einem freudigen ‘Wiedersehen’ mit Meshif aus Diablo 2.

In unserer Abwesenheit lief es nicht sonderlich gut für Mahjoob und so finden wir ihn als einzigen Überlebenden einer gescheiterten Karawane und zudem schwer verletzt. Auf dem Rückweg in seine Heimatstadt treffen wir erneut auf ihn und stellen fest, dass seine Heilung … nun, nicht nach Plan verläuft. Die Questreihe besteht aus den drei Aufgaben ‘Gefährliche Reise’, ‘Straße ins Verderben’ sowie ‘Das einzige Mittel’ und insbesondere für das Finale solltet ihr gut vorbereitet sein.

Auf düsteren Pfaden in Hawezar

Diese Questreihe, die ihr nach Abschluss des fünften Aktes freischaltet, ist vor allem deswegen sehr interessant, weil sie die Geschehnisse aus dem Intro aufgreift. Wir erinnern uns, um Lilith zu beschwören, braucht Elias drei Opfer. Eines davon, ein junger, ängstlicher Mönch, ist im Verlauf des Rituals besonders wichtig.

In der vierteiligen Questreihe, die aus den Aufgaben ‘Auf düsteren Pfaden’, ‘Wogendes Wasser’, ‘Um jeden Preis’ und ‘Mit dreien sie kommen’ besteht, lernen wir diesen und seine gemeinsame Geschichte mit Elias besser kennen und besuchen sogar den Tempel aus dem Intro. Schließt ihr die Questreihe ab, winkt zudem ein neuer Titel für euren Charakter.

So erkennt ihr besonders interessante Quests

Generell gibt es in jedem Gebiet eine Handvoll richtig gute Quests und Questreihen, die sich vor allem erzählerisch von den meisten anderen Aufgaben unterscheiden. Wollt ihr diese gezielt suchen und erleben, hilft euch die Herausforderung-Liste in eurer Sammlung dabei.

In eurer Sammlung findet ihr Erfolge für die besten Nebenquests im Spiel

Öffnet dazu eure Karte und wechselt auf den Reiter ‘Sammlungen’. Wählt ihr nun ‘Herausforderungen’, findet ihr im Anschluss in der Auflistung den Punkt ‘Quests’. Dort sind neben euren Kampagnen-Aufgaben auch Erfolge für Nebenquests hinterlegt. Gibt es einen entsprechenden Eintrag, lohnt sich das Absolvieren in der Regel.

Und nun zu euch? Wie fandet ihr die genannten Quests und welche anderen Haupt- oder Nebenquests haben euch besonders gut gefallen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!