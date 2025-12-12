Diablo 4 bester Paladin Build: Die stärkste Skillung zum Leveln und für Qual 1

Endlich wird wieder gehämmert.

Bei den The Game Awards hat Blizzard die Bombe platzen lassen. Lord of Hatred ist unterwegs und eine der Klassen könnt ihr nun schon in Season 11 spielen: den Paladin. Wir haben uns also extra die Nacht um die Ohren gehauen, unseren Pala auf Qual 1 gebracht und hatten relativ schnell raus, wie ihr das Early Game dominieren könnt. Mit zwei Auren und den altbekannten Hämmern.

Die Vorteile des Doppel-Aura-Hammerdin

Wenn es ums Leveln geht, dann müssen Builds bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So sammelt ihr zum Beispiel ständig neue Waffen auf, weswegen wir alle Skills weggelassen haben, die zum Beispiel einen Schild benötigen. Sonst müsst ihr jede Zweihandwaffe liegen lassen, obwohl sie besser wäre.

Daher haben wir uns auf die magische Seite des Paladins konzentriert, wie Auren, Hämmer und Richturteile. Herausgekommen ist ein Build, der fast schon von allein funktioniert und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Manchmal könnt ihr einfach gemütlich stehen bleiben, euch einen Kaffee machen und den Gegnern beim Sterben zusehen.

Möglich wird das vor allem durch den Eid des Richters, der Gegner durch eure Fähigkeiten mit Richturteilen versieht, die ihr explodieren lasst.

Fähigkeitenverteilung

Der klassische Hammerdin feiert sein Comeback und räumt damit gerade am Anfang ordentlich auf.

Wir zeigen euch alle Fähigkeiten einmal als Ganzes. Wenn ihr allerdings levelt, dann solltet ihr immer Fähigkeiten präferieren, dann die Verbesserungen und dann passive Talente.

Basisfertigkeiten

Lichtschwung: 1/5 Verbesserter Lichtschwung Kreuzhieb



Kernfertigkeiten

Gesegneter Hammer: 5/5 Verbesserter Gesegneter Hammer Zerschmetternder Schlag



Passiv: Disziplin: 3/3



Aurafertigkeiten

Aura des Trotzes: 5/5 Verbesserter Trotz Gebetsritus



Aura des Heiligen Lichts: 5/5 Verbessertes Heiliges Licht Unterwerfungsritus



Tapferkeitfertigkeiten

Fallender Stern: 1/5 Verbesserter Fallender Stern Freifall



Passiv: Resolut: 1/3 Hingabe: 3/3 Mut 3/3



Gerechtigkeitsfertigkeiten

Passiv: Rechtschaffenheit: 3/3 Rüstungsbruch: 3/3 Hohe Barmherzigkeit: 3/3



Ultimative Fertigkeiten

Himmelsfuror: 5/5 Verbesserter Himmelsfuror Dreiteilen



Passiv: Strahlende Rüstung: 3/3 Riesenschlächter: 3/3 Heilige Waffen: 3/3



Zentrale passive Fertigkeiten

Tag des Jüngsten Gerichts

Der Eid des Richters

Der Eid des Richters lässt euch Richturteile sprechen, die den gesammten Bildschirm explodieren lassen.

Ab Stufe 15 schaltet ihr die Klassenfertigkeit des Paladins frei: Eide. Ihr müsst euch einem der vier Eide verschreiben und um ihn herum spielen. Man könnte sie als vier Unter-Spezialisierungen beschreiben, ähnlich der vier Tiere des Geistgeborenen.

Wir haben uns für den Eid des Richters entscheiden, der euch mehr auf Richturteile spezialisiert. Diese sind wie ein Echo. Ihr markiert Gegner mit einem Angriff und nach 3 Sekunden erhalten sie noch einmal 80% des ursprünglichen Schadens.

Durch den Eid garantieren eure Basisfertigkeiten Richturteile und Kernfertigkeiten können diese vorzeitig explodieren lassen. Außerdem erhöht jedes Urteil den Schaden gegen einen Feind, bis zu 80%. So sind Eide nicht nur gut um Mobgruppen mit Explosionen auszuradieren, sondern auch gegen Bosse sehr hilfreich.

Die Skillung im Detail

Lichtschwung ist eigentlich keine Richterfertigkeit. Aber mit Kreuzhieb trefft ihr nicht nur viele Gegner und verteilt Richturteile, sondern macht Gegner gleichzeitig verwundbar.

Mit Fallender Stern stürzt ihr euch direkt in die Mobgruppen.

Gesegnete Hämmer könnt ihr gerade zu Beginn spammen. Sie kosten nicht viel Glaube, haben massive Glückstreffer Chance und treffen mehrfach, was eure Chance erhöht, Richturteile explodieren zu lassen. Dank Disziplin machen sie auch ordentlich Schaden.

Zwei Auren wirken etwas übertrieben, aber das hat einen Grund. Aura des heiligen Lichts ist eine fantastische passive Schadensquelle, die oft auch schon Richturteile explodieren lässt, bevor ihr einen Hammer werfen könnt. Der Stun durch Unterwerfungsritus kann euch außerdem das Leben retten.

Aura des Trotzes braucht ihr vielleicht anfangs nicht, aber es ist eine der wenigen Möglichkeiten unaufhaltsam zu werden. Zudem merkt ihr die Schadensreduktion spätestens auf den höheren Schwierigkeitsgraden und ihr erhaltet konstant Entschlossenheit durch Gebetsritus, weil ihr euren Söldner heilt.

Himmelsfuror spricht mit jedem Tick Urteile, was euren Schaden schnell erhöht.

Fallender Stern hat nur einen Zweck: Bewegungsgeschwindigkeit. Ihr rast damit von Gruppe zu Gruppe und schließt dauernd die Abklingzeit ab, weil ihr sowieso verwundete Gegner tötet. Die passiven Effekte hier nutzen eure Entschlossenheit, aber ihr solltet sie erst zum Schluss skillen.

Die passiven Effekte der Gerechtigkeitsfertigkeiten haben wir zum Schluss geskillt. Ihr könnt eine der Auren gerne auch ersetzen und stattdessen Weihe (Heilung und erhöhter Schaden), Speer der Himmel (mehr Schaden und Quelle für Richturteile) oder Schuldspruch (Feinde sammeln und Kontrolle) mitnehmen. Wir empfanden die Fertigkeiten aber gegen Ende eher als Ballast.

Himmelsfuror war unsere Wahl beim Ultimate. Zum einen sucht sich der Skill selber Ziele und ihr stackt schnell Richturteile, insbesondere bei Bossen. Als Alternative ist Gebieter der Gerechtigkeit auch gut, solange ihr Einfluss des Gesetzes als Spezialisierung genommen habt. Die Passiva sind alle durchweg gut und wir haben sie früh mitgenommen, da sie auch mit allen Waffengattungen wirken.

Die letzte Fähigkeit braucht ihr so schnell wie möglich. Sie definiert den gesamten Spielstil.

Am Ende bleibt noch Tag des Jüngsten Gerichts. Diese Fähigkeit müsst ihr so früh wie möglich skillen. Dadurch verbreiten sich eure Richturteile von allein. So reicht oft ein Lichtschwung auf einen schwachen Gegner, um eine Kettenreaktion auszulösen, die den ganzen Bildschirm leerräumt.

Spielstil

Ihr habt bis Qual 1 eigentlich einen recht einfach Ablauf der Skills:

Springt mit Fallender Stern in die Gegner

Schlagt ein- bis zweimal mit Lichtschwung zu

Zaubert Hämmer, bis euch der Glaube ausgeht

Aktiviert Himmelsfuror auf Abklingzeit

Aktiviert Aura des Heiligen Lichts bei Elitegegnern.

Ausrüstung

Auch wenn ihr beim Leveln etwas auf Glück angewiesen seid, solltet ihr vor allem nach vier Aspekten Ausschau halten.

Es gibt mehrere Aspekte, die Richturteile stärken. Nehmt sie alle mit.

Aspekt der Goldenen Stunde: Detonationen von Richturteilen lassen andere Richturteile explodieren. Außerdem verursachen Richturteile mehr Schaden

Detonationen von Richturteilen lassen andere Richturteile explodieren. Außerdem verursachen Richturteile mehr Schaden Aspekt der Bestrafung: Erhöht den Heilig- und Feuerschaden

Erhöht den Heilig- und Feuerschaden Aspekt des Richters: Schaden und Größe der Richturteil-Explosionen wird erhöht

Schaden und Größe der Richturteil-Explosionen wird erhöht Aspekt von Watkins Gesetz: Richterfertigkeiten verursachen erhöhten Schaden an Gegnern, die von Richturteil betroffen sind

Wenn alle Aspekte zusammenarbeiten, reicht es in einem Raum oft aus, wenn ihr einmal einen Basis-Angriff ausführt oder gegen Bosse euren Himmelsfuror nutzt. Wir haben damit Bosse selbst auf Qual 1 in weniger als 3 Sekunden getötet.

Wie gefällt euch bisher der Paladin?