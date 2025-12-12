Neues PS Plus-Spiel wandert im Dezember gleich zweimal ins Abo und wenn ihr nicht aufpasst, bekommt ihr die falsche Version

Eines der PS Plus Extra-Spiele im Dezember 2025 ist aktuell auch bei Essential verfügbar. Und hier könnt ihr in eine Lizenz-Falle tappen.

Eleen Reinke
12.12.2025 | 17:34 Uhr

Da sieht auch Aloy nicht mehr durch: Beim LEGO-Horizon-Spiel bei PS Plus müsst ihr genau aufpassen. Da sieht auch Aloy nicht mehr durch: Beim LEGO-Horizon-Spiel bei PS Plus müsst ihr genau aufpassen.

Sony hat am vergangenen Mittwoch die neuen Dezember-Spiele für PS Plus Extra und Premium bekannt gegeben. Falls euch ein Spiel in dieser Liste verdächtig bekannt vorkommt, ist das nicht verwunderlich: Der Titel kommt nämlich frisch im Dezember zu Extra – nachdem er nur Tage zuvor schon zu Essential gewandert ist.

PS Plus-Spiel landet bei Extra, obwohl es gerade im Essential-Abo verfügbar ist

Neue PS Plus-Spiele sind eigentlich ein Grund zur Freude. Bei LEGO Horizon Adventures dürfte die aber bei vielen Fans etwas gedämpft sein. Wie Sony bekannt gegeben hat, kommt das Spiel am 16. Dezember in die PS Plus Extra-Bibliothek.

Wer allerdings ein Extra- oder Premium-Abo hat, erhält auch automatisch Zugriff auf die monatlichen Bonus-Spiele von Essential. Die Dezember-Titel sind hier bereits live und siehe da: LEGO Horizon Adventures ist dort noch einmal frisch dabei.

Video starten 0:53 LEGO Horizon Adventures: Release-Termin für das PS5 und Switch-Abenteuer steht, und bald geht es los

Damit erscheint bei Extra/Premium also nächste Woche ein Spiel, dass ohnehin schon alle aktuellen Abonnent*innen haben dürften. Vielmehr noch: Wer sich das Spiel über Essential schnappt kann es dann auch dauerhaft behalten und zocken, solange man ein Abo hat.

Bei den Extra/Premium-Titeln ist das anders. Die sind nämlich in der Regel nur für ein paar Monate verfügbar und nur während dieser Zeit auch spielbar.

Entsprechend kratzen sich einige Fans im PS Plus-Subreddit fragend über diese Entscheidung am Kopf. Andere warnen vor allem vor einem fiesen Fehler, der euch dabei unterlaufen kann:

"Ich frage mich, wie viele User letztlich ihre Essential-Lizenz verlieren werden, weil sie das Spiel über den Extra-Katalog installieren und spielen."

Hierbei handelt es sich um einen bekannten Fehler, der eine bestehende Spielelizenz überschreibt und einen Titel unspielbar macht, wenn er aus dem Extra/Premium-Abo fliegt – selbst, wenn ihr euch das Spiel zuvor über PS Plus Essential geholt habt. Sogar gekaufte Spiele können betroffen sein, wie zuletzt bei Red Dead Redemption:

Vorsicht beim Red Dead Redemption-Upgrade auf PS5: Falls ihr PS Plus habt, könnt ihr einen großen Fehler machen
von Stephan Zielke
Vorsicht beim Red Dead Redemption-Upgrade auf PS5: Falls ihr PS Plus habt, könnt ihr einen großen Fehler machen
PS Plus für Dezember 2025: Das sind die neuen Spiele des Extra/Premium-Lineups
von Dennis Müller
PS Plus für Dezember 2025: Das sind die neuen Spiele des ExtraPremium-Lineups

Natürlich bieten die Extra-Spiele durchaus einen Vorteil gegenüber Essential, wie auch User ash356 anmerkt: "Vielleicht wurde es dem Katalog einfach hinzugefügt, damit Leute, die es sich über Essential nicht geholt haben oder neue Mitglieder es nach dem Ende des Monats noch immer spielen können? Trotzdem ungewöhnlich."

Wollt ihr euch LEGO Horizon Adventures holen, solltet ihr aber auf jeden Fall genau aufpassen, wenn ihr aktuell ein Extra/Premium-Abo habt. Schnappt euch hier auf jeden Fall die Essential-Variante.

Stört es euch, wenn Spiele "doppelt" bei PS Plus verfügbar sind? Und wart ihr auch schon einmal vom Lizenz-Bug betroffen?

LEGO Horizon Adventures

LEGO Horizon Adventures

Genre: Action

Release: 14.11.2024 (PC, PS5, Switch)

