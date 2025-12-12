"Krass, wie das besser aussieht als im Anime!" Beliebter Netflix-Anime bekommt Live-Action-Film und Fans sind überrascht, wie schick der ist

Sakamoto Days ist eine der wenigen Anime-Serien, die auch als Live-Action-Film funktionieren könnten! (© Yuto Suzuki, Shueisha / TMS Entertainment)

Dieses Jahr gab es so einige Anime-Kracher wie die zweite Season von DanDaDan, Solo Leveling und Kaiju Nr. 8 sowie die beiden erfolgreichen Kinofilme Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc und Demon Slayer: Infinity Castle!

Einer der beliebtesten Newcomer-Animes “Sakamoto Days” bekommt nächstes Jahr sogar einen Live-Action-Film spendiert und Fans haben nicht erwartet, dass der so gut aussieht.

Sakamoto Days als Live-Action-Film

Am 10. Dezember 2025 veröffentlichte der offizielle japanische X-Account von Sakamoto Days einen neuen Trailer zum Live-Action-Film der Anime- und Manga-Reihe. Der Trailer gibt Fans tiefere Einblicke darauf, wie sowohl Protagonist Taro Sakamoto als auch Shin Asakura in der Realverfilmung aussehen werden – zusätzlich gibt es auch einige Action-Sequenzen!

Den veröffentlichten Trailer zum kommenden Live-Action-Film könnt ihr euch hier anschauen:

0:30 Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden

Fans sind positiv überrascht, aber auch kritisch

Die Community-Reaktionen auf die Live-Action-Adaption fallen dabei größtenteils positiv aus und einige sind sogar überzeugt, dass der Film besser aussieht als die Anime-Serie auf Netflix.

Release für den Live-Action-Film ist übrigens der 29. April 2026.

Unter dem Post von Anime TV finden sich begeisterte Kommentare wie die von den Usern fellowmeman11, _youngcapalot, MKShinx oder PNyix_16, die generell den Look des Films loben und die Animations- und Kampfsequenzen jetzt schon optisch besser finden als im Anime.

Ein User stellt sogar in einem Bild das Aussehen von Sakamoto im Film seiner Anime-Version gegenüber, um zu zeigen, wie beide Version des Protagonisten im Vergleich zueinander aussehen. Den Kommentar mit dem dazugehörigen Bild haben wir euch hier verlinkt:

Der Großteil der Community zeigt sich hoffnungsvoll gegenüber der Adaption und bezeichnet Sakamoto Days sogar als eine Art Ausnahme-Anime, bei dem eine Realverfilmung überraschend gut funktionieren könnte (via User Toxiciscool).

Bei einer Sache sind sich die Zuschauer*innen jedoch weniger sicher und äußern deutlich ihr Missfallen: Das Übergewicht von Taro Sakamoto scheint mithilfe von CGI (computergenerierten Bildern und Effekten) ergänzt worden zu sein – und das kommt in der Community nicht gerade gut an.

Viele Fans fragen sich, warum die Wahl ausgerechnet auf CGI fiel und man nicht stattdessen zu einem Anzug oder einem anderen Schauspieler gegriffen hat, um den im Ruhestand lebenden Sakamoto darzustellen. Aber wie seht ihr das?

Habt ihr Sakamoto Days dieses Jahr angeschaut und wie ist eure Meinung zu Live-Action-Adaptionen von Anime-Serien?