Hier seht ihr Diablo 4-Fiesling Lilith, nicht das Reittier.

Das erste Beta-Wochenende von Diablo 4 ist zu Ende. Teilweise hat es uns überraschende Erkenntnisse geliefert. Zum Beispiel haben einige Fans entdeckt, dass wir überraschenderweise sogar schon ein Reittier freischalten können. Das dürfte wohl eigentlich nicht so geplant gewesen sein, ihr könnt es aber eurem Stall hinzufügen. Wie das geht und was euch das bringt (beziehungsweise nicht bringt), lest ihr hier.

Diablo 4-Beta hat doch ein Pferd, aber ihr könnt es nicht reiten

Darum geht's: Um Diablo 4, eines der Spiele, die dieses Jahr am sehnlichsten erwartet werden. Das erste Vorabzugangs-Wochenende der Beta liegt hinter uns. Darin konnten Spieler*innen wohl doch schon ein Reittier freischalten – wenn auch mit einigen Einschränkungen.

Alles zum ersten Beta-Wochenende erfahrt ihr in diesem Diablo 4-Video:

22:25 Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

So schaltet ihr das Pferd frei:

Um das Reittier in der Diablo 4-Beta zu ergattern, müsst ihr am Gathering Legions-Event teilnehmen. Das findet in der Kor Dragan-Festung statt, hat aber nichts mit der normalen Stronghold-Eroberung zu tun.

Die Eroberung von Kor Dragan müsst ihr vorher allerdings trotzdem abschließen und könntet dabei Probleme bekommen, wenn ihr noch nicht Level 25 erreicht habt oder allein seid. Die Festung steckt nämlich voller Vampire auf Stufe 25, die euch ans Leder wollen.

Habt ihr den Stronghold befreit, müsst ihr erst einmal warten. Das Gathering Legions-Event scheint nämlich einfach irgendwann zufällig in eurer Welt stattzufinden. Spawnt das Event, begebt ihr euch erneut zur Festung, schließt das Ereignis ab und erhaltet als Belohnung die sogenannten Ghastly Reins.

Mit den Ghastly Reins in eurem Inventar habt ihr auch schon alles, was ihr braucht. Ihr könnt das Item durch Drücken auf die Box in eurem Inventar öffnen, nutzen oder aktivieren. Daraufhin bekommt ihr die Nachricht, dass ihr ein Reittier als Belohnung erhalten habt und einen Stallmeister aufsuchen sollt, um es auszurüsten.

Aber leider bringt euch das Pferd in der Diablo 4-Beta kaum was:

Begebt ihr euch zu einem der Stablemaster (die in den meisten Städten und Siedlungen zu finden sind, ihr erkennt sie am Pferdesymbol auf der Map), seht ihr den Spectral Charger im Stall – euer neues Reittier.

So sieht der alte Klepper aus:

So sieht das Spectral Charger-Reittier in der Diablo 4-Beta aus (Bild: reddit.com/user/opawix00).

Ihr könnt nur nichts damit anfangen: Leider war es das dann auch schon. Ihr könnt euch euer Pferd hier zwar nach Herzenslust anschauen, aber sonst nichts. Das Tier lässt sich nicht reiten, ihr dürft es also nicht in der Spielwelt benutzen.

Wann sich das ändert, bleibt unklar. Wir gehen aber schwer davon aus, dass die Open Beta nächstes Wochenende inhaltsgleich mit der Beta vom vergangenen Wochenende sein dürfte. Dementsprechend können wir wohl erst in der vollwertigen Release-Version von Diablo 4 reiten. Und dann auch erst nach der Quest "Mount: Donan's Favor".

Wie gefällt euch das Pferd? Hattet ihr darauf gehofft, in der Beta schon reiten zu können?