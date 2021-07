Diablo 4 lässt euch eure Charaktere von Kopf bis Fuß komplett anpassen

Diablo 4 erlaubt es erstmalig, die Charaktere komplett anzupassen. In den älteren Teilen war das bis auf wenige Ausnahmen fast unmöglich. Dieses Mal könnt ihr aber nicht nur die Farbe eurer Klamotten beeinflussen können, sondern noch sehr viel mehr. Das fängt bei der Frisur oder Ohrringen an, hört aber auch bei der Farbe eurer Augen noch nicht auf. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf die Modelle vieler Figuren und Monster, zu denen ein superfieses Spinnenviech gehört. Pfui!

Von Kopf bis Fuß: In Blizzards kommendem Action-RPG könnt ihr nicht nur eure Kleider färben. Stattdessen soll es möglich sein, beinahe alles an der Spielfigur zu verändern. Zum Beispiel können wir uns Kriegsbemalung ins Gesicht pinseln, Nasenringe tragen oder Tattoos haben.

Selbstverständlich kann aber auch die Haar-, Haut- oder Augenfarbe angepasst werden. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Zusätzlich wurden einige neue Charaktermodelle in Bewegung gezeigt. Da wäre zum Beispiel die Schurkenklasse. Einige coole Designs und Animationen sind in diesem Video zu sehen.

Sämtliche Zwischensequenzen sollen auch in Echtzeit und mit Spielgrafik, also nicht vorgerendert, inszeniert werden. Das könnte alles insgesamt sehr hübsch werden.

Dasselbe in grün gibt es auch nochmal für die Barbarenklasse. Auch hier wird die Vielfalt samt ihrer Möglichkeiten deutlich und das Video zeigt anschaulich, wie die Materialien und Designs auf unterschiedliche Licht- und Schatten-Situationen reagieren.

Diablo 4 hat wieder ein paar besonders fiese Gegner auf Lager, wie diese hier

Der Blutbischof macht seinem Namen alle Ehre und besteht offenbar komplett aus Blut und christlich-klerikalem Schmuck. Nicht besonders hübsch anzuschauen, aber interessant. Laut Blizzard liegt hier der Fokus auf vampirischem Blut und Magie. Das Experiment ist gelungen, würde ich behaupten.

Ganz besonders eklig: Der Spinnenhost. Hierbei handelt es sich eigentlich um eine Leiche, die allerdings von einer Spinne befallen wurde. Die hat offenbar Eier in die Leiche gelegt und ihren Kopf gefressen. Jetzt hängt die Spinne fett und eklig am Rücken des Körpers voller Pusteln und Spinnenbabys, während sie sich teilweise in den Leichnam eingegraben hat. Bah!

Bonus-Ekel-Punkte gibt es dafür, dass beim Erledigen dieses Monsters haufenweise kleine Spinnen rauskommen. Das war bereits im Enthüllungstrailer zur Schurkenklasse zu sehen. Schlimmer geht's eigentlich kaum.

Im Blogeintrag zum Diablo 4-Quartalsupdate findet ihr noch sehr viel mehr fiese Gegner und Designs von Spielfiguren mit unterschiedlichen Looks und Outfits. Da wäre zum Beispiel noch ein Skelett-Lord, ein Ritter sowie ein klassischer Succubus. Bei all dem gilt natürlich noch Vorsicht walten zu lassen, da sämtliche Designs nicht final sind und im Spiel auch ganz anders aussehen oder komplett fehlen können.

Wie gefallen euch die Designs und Anpassungsmöglichkeiten? Was wünscht ihr euch noch?