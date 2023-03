Diablo 4-Beta: Warum es jetzt auch wichtig ist, WO ihr Loot findet

Diablo 4 ändert ein paar Dinge am Loot-System.

Als Hack'n Slay setzt auch Diablo 4 neben Klassen und Skills wieder auf eine motivierendes Loot-System – zumindest ist das vor Start der Open Beta die große Hoffnung. Immer schickere und bessere Items sollen uns in die Dungeons von Sanktuario ziehen. Damit ihr direkt wisst, was euch bei den Items erwartet, fassen wir hier die wichtigsten Informationen dazu zusammen. (via Blizzard)

Diese Items könnt ihr in Diablo 4 anlegen

Eure Ausrüstung setzt sich wie gehabt aus Rüstungsteilen, Waffen und mit Effekten versehenen Accessoires zusammen:

Amulette

Armschutz

Bögen

Brustschutz

Einhandwaffen

Halsketten

Hosen

Kopfbedeckung

Ringe

Schilde

Schuhe

Zweihandwaffen

Die Items setzt ihr dann in die passenden Slots eures Charakters ein. Kopf, Hände, Füße und so weiter – wobei wir in Diablo 4 weniger Ausrüstungsplätze haben, also es noch in Diablo 3 der Fall war.

So sieht das Charaktermenü in Diablo 4 (Alpha) aus.

Seltenheitsstufen für Gegenstände

Gegenstände werden verschiedenen Qualitätsstufen zugeordnet, die sich auf die Werte und die Anzahl der Affixe (Boni) auswirken. Umso besser, desto seltener ist der Loot, wobei die Chance auf legendäre und einzigartige Items zusammen mit dem Charakterlevel ansteigen.

Gewöhnlich (keine Affixe) - Weiß

(keine Affixe) - Weiß Magisch (ein Affix) - Blau

(ein Affix) - Blau Selten (drei Affixe) - Gelb

(drei Affixe) - Gelb Legendär (vier Affixe + legendärer Affix) - Orange

(vier Affixe + legendärer Affix) - Orange Einzigartig - Braun

Die legendären Affixe der legendären Items sind zufällig und können einen entscheidenden Unterschied zu den normalen Affixe ausmachen. Sie erhöhen beispielsweise nicht einfach einen Wert (Intelligenz, Lebensregeneration etc.), sondern bieten zusätzliche Effekte wie einen prozentualen Schadensboost, wenn der Charakter beispielsweise im eigenen schädlichen Bodeneffekt steht.

Beispiele für legendäre Items mit legendären Affixe aus der Pre-Alpha.

Einzigartige Gegenstände haben hingegen unveränderliche Affixe sowie ein einzigartiges Design. Sie lassen sich meist nur von einer Klasse tragen und sind mit ihren Eigenschaften auch darauf ausgelegt.

Das Design der Items hängt mit von der Region ab

Während wir durch ein höheres Charakterlevel auch Gegenstände mit besseren Werten finden, hängt das Aussehen – anders als in den früheren Diablo-Spielen – auch von einem völlig neuen Faktor ab: Der Region.

In Diablo 4 wird es regionale Items geben. Das bedeutet, dass je nachdem wo sie in der Spielwelt eingesammelt werden, das Aussehen an die Region angepasst ist. So sieht ein Helm aus der Wüste von Kehjistan anders aus, als ein Helm aus dem Sumpfgebiet von Hawezar oder der Küstenregion Scosglen. Die Werte des Gegenstandes werden dadurch aber nicht beeinflusst. Der Unterschied ist rein kosmetischer Natur.

Items lassen sich verbessern

Selbstverständlich könnt ihr eure Items auch wieder auf verschiedene Wege aufwerten:

Wertet Items beim Schmied auf, der ab Charakterstufe 10 verfügar ist. Dort könnt ihr einen Gegenstand bis zu fünfmal aufwerten – gegen Gold und Ressourcen versteht sich.

auf, der ab Charakterstufe 10 verfügar ist. Dort könnt ihr einen Gegenstand bis zu fünfmal aufwerten – gegen Gold und Ressourcen versteht sich. Setz Edelsteine in die Sockel, um die Boni und Werte zu erhöhen.

in die Sockel, um die Boni und Werte zu erhöhen. Sammelt im Kodex der Macht, einem Buch, legendäre Affixe, in dem ihr Dungeons abschließt. Mit Hilfe der Okkultistin könnt ihr die Affixe nutzen, um eure Items zu verbessern.

