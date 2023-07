'Ich wette, das wird generft': Diablo 4-Fans entdecken super mächtiges Season-Item

Ein Caged Heart sorgt gerade bei Fans auf Reddit für Aufsehen.

Als Blizzard die neue Seasonmechanik vorgestellt hat, wurden dabei "bescheuert mächtige, irgendwie kaputte Builds" versprochen. Die neuen Herz-Items, die wir von speziellen Gegnern bekommen, sollen dafür sorgen, das unsere Charaktere noch mehr Möglichkeiten haben.

Aktuell klagen Diablo 4-Spieler*innen zwar eher über zu stark generfte Klassen, wie die Zauberin. Aber natürlich gibt es weiterhin auch einige starke Klassenbuilds. Totenbeschwörer können mit einem Caged Heart, das ein Fan auf Reddit gezeigt hat, tatsächlich richtige Killermaschinen werden.

Das Item bringt nicht nur einen sehr nützlichen Effekt mit, sondern auch noch "lächerlich niedrige" Voraussetzungen für diesen.

Dieser mächtige Effekt ist aktiv, sobald mindestens 0 Gegner in der Nähe sind

Ein Fan hat jetzt nämlich ein Herz gefunden, dessen Effekt eigentlich erst ab einer bestimmten Anzahl an Gegnern aktiviert werden soll – nur dass die Anzahl in diesem Falle bei Null liegt. Tatsächlich ist der Effekt damit dauerhaft und sofort ab Verlassen der Stadt aktiv, wie der User erklärt, der es gefunden hat.

Reddit-User Loglover666 ergänzt im Beitrag: "Also geht es wirklich auf 0 runter.... Das scheint einfach kaputt zu sein XD". Anbei sehen wir den Screenshot. Das brutale Herz hat den folgenden Effekt:

Wenn mindestens 0 Feinde in deiner Nähe sind, bekommst du eine Aura, die umgebende Feinde automatisch für 12 Sekunden mit "Altern" verflucht (nur für Totenbeschwörer).

Wie gut ist das wirklich?

Zunächst mal bringt die Voraussetzung "mindestens 0 Feinde in der Nähe" keinen Vorteil gegenüber "mindestens 1 Feind in der Nähe", denn der Effekt betrifft sowieso nur Gegner, die sich in der Nähe befinden. Ist da keiner, ist er also nutzlos.

Feinde in Fernkampfreichweite damit zu belegen, ist nicht möglich. Es gibt also lediglich einen optischen Unterschied, da die Aura einfach außerhalb von Städten immer aktiv ist.

Trotzdem lassen sich mit dem Herz wirklich starke Necromancer-Builds bauen. Ein anderes Herz liefert dem Totenbeschwörer nämlich aktuell automatische Leichenranken, die Gegner in Reichweite des Fluchs ziehen. Die Kombination aus beidem ist also ziemlich stark.

Es gibt aber natürlich auch noch andere Build-Möglichkeiten, um ständig Feinde in Nahkampfnähe zu bringen, wo sie durch das Altern gehörig geschwächt werden, um sie dann mit Zaubern wie der Knochenlanze umzumähen.

Das sagt die Community: Ein User äußert in den Kommentaren auch direkt die Befürchtung: "Ich wette, das wird genereft." Auch ein anderer Fan kommentiert: "Lösche diesen Post, damit Blizzard das nicht nerft." Einige Fans sind dagegen frustriert über die Herzen für andere Klassen, wie für die Barbarin und den Zauberer, während andere bezweifeln, ob das gezeigte Caged Heart wirklich (zu) stark ist.

Was haltet ihr von diesem Item? Würdet ihr es gerne in eure Finger bringen, haltet ihr es für zu stark oder wollt ihr lieber bessere Herzen für andere Klassen?