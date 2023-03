Diablo 4-Umfrage: Was hat euch in der Beta richtig gut gefallen?

Was hat euch in der Diablo 4-Beta schon richtig gut gefallen?

Die vergangenen zwei Wochenenden konntet ihr während der Beta für Vorbesteller*innen und der Open Beta erstmals einen Blick in Diablo 4 werfen. Wir sind natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, was euch bereits im Prolog und beim Spielen des ersten Akts besonders gut gefallen hat.

Was hat euch in der Diablo 4-Beta gefallen?

Grundlegend bekamen wir mit allen fünf Klassen, dem Beginn der düsteren Geschichte rund um Lilith und von den Strongholds bis zum Weltenboss Ashava einen ersten Einblick auf den neuen MMO-Ansatz beziehungsweise die Shared World von Diablo 4.

Bis zum Release des Action-RPGs am 06. Juni – der Early Access startet vier Tage früher – wird Blizzard aber sicherlich (und hoffentlich) noch an einigen Bereichen wie dem Balancing der Klassen (speziell am Druiden und am Totenbeschwörer) feilen. Auch die Droprate war extra für die Beta angehoben worden.

Auf dieser Grundlage könnt ihr nun mit abstimmen, was euch am besten gefallen hat.

Mehrfachauswahl möglich: In der Umfrage könnt ihr übrigens alles wählen, was euch gefallen hat.

Wir sind wirklich sehr auf eure Wahl gespannt, die ja auch einen Blick darauf gewährt, welche Dinge euch eher nicht so gut gefallen haben. Vorab an dieser Stelle bereits ein riesengroßes Dankeschön fürs Mitmachen und Kommentieren.

Interessieren euch noch weitere Umfragen, unter anderem zu Diablo 4, dann schaut mal hier:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wie geht's mit Diablo 4 auf GamePro weiter?

Bis wir die Schnetzelei Anfang Juni wieder aufnehmen können, vergehen zwar noch ein paar Wochen, bis dahin wollen wir aber nicht nur das Erlebte aus der Beta mit euch besprechen und ein wenig fachsimpeln.

Natürlich halten wir euch auch über offizielle Updates von Blizzard auf dem Laufenden, sodass ihr später bestens über die Inhalte informiert seid und wisst, was auf euch zukommt. Einen ausführlichen Test der Konsolenversion wird es natürlich auch geben.