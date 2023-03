Komplette Diablo 4-Map wird massiv - Beta-Abschnitt war nur kleiner Schnipsel

So sieht wohl die komplette Map zu Diablo 4 aus.

In der Diablo 4-Beta haben wir uns durch die Zersplitterten Gipfel geschnetzelt – doch wie uns ein Bild des Windows Central-Journalisten Jez Corden jetzt vor Augen führt, ist das nur ein kleiner Teil einer riesigen Map, auf der wir uns im finalen Spiel austoben dürfen.

So groß ist die Map von Diablo 4

Die Diablo 4-Karte hat Blizzard bereits vor längerer Zeit vorgestellt. Das untere Bild verdeutlicht jetzt aber noch einmal die schiere Größe der Map:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Teilabschnitt "Zersplitterte Gipfel" (Fractured Peaks auf Englisch) ist dabei nur eine von insgesamt fünf Zonen, aus der sich die Spielwelt Sanctuary zusammensetzt. Und dabei scheint es sich nicht einmal um die größte Zone zu handeln.

Die Spielzeit von Diablo 4 ist ebenfalls bereits bekannt, zumindest die der Kampagne: So soll uns die Story rund 35 Stunden beschäftigen, wie Blizzard letztes Jahr in einem Interview verriet.

Aber natürlich könnt ihr noch viel mehr Zeit in das Hack 'n Slay versenken: Laut Blizzard sollen in Diablo 4 über 150 Dungeons auf uns warten. Und dank des neuen Paragon-Systems soll euch das Endgame quasi "unendlich" lange beschäftigen. Ob das am Ende dann Spaß macht, bleibt natürlich noch abzuwarten.

Apropos Map: GamePro konnte in der vergangenen Woche ein Interview mit Blizzard führen und hat dabei unter anderem in Erfahrung bringen können, warum der vierte Teil der Hack 'n Slay-Reihe diesmal auf eine transparente Minimap verzichtet:

Mehr zum Thema Diablo 4 fehlt eines der coolsten Features aus Diablo 2 und das ist der Grund von Dennis Michel

Die Diablo 4-Beta ist seit gestern offiziell vorbei. Wie uns der Probe-Ausflug gefallen hat, verrät euch unser Video:

22:25 Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

Diablo 4 Release und Early Access: Diablo 4 erscheint 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer das Blizzard-Spiel vorbestellt, kann sogar bereits ab dem 2. Juni loslegen. Vorab werdet ihr natürlich den ausführlichen Test zu Diablo 4 auf GamePro lesen können.

Was sagt ihr zu Map? Je größer, desto besser?