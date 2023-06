In Stillen Truhen wartet Ausrüstung, die ihr ohne den passenden Schlüssel nicht bekommt.

Während ihr durch Sanktuario streift, stolpert ihr immer wieder über Stille Truhen, die ihr nicht so einfach öffnen könnt wie gewöhnliche Schatzkisten. Ihr braucht dafür nämlich sogenannte Flüsternde Schlüssel. Wir verraten euch, wie ihr sie bekommt und euch die Items aus den Truhen schnappen könnt.

So kommt ihr an die Flüsternden Schlüssel

Die Schlüssel für diese speziellen Truhen in Diablo 4 müsst ihr kaufen, allerdings nicht für Gold, sondern mit Raunenden Obolussen, einer weiteren Spielwährung. Wie viele ihr davon habt, seht ihr in eurer Charakteranzeige unten beim lilafarbenen Symbol.

Ihr verdient euch die Obolusse, wenn ihr Ereignisse in der offenen Spielwelt bestreitet (sie werden euch mit einem orange-weiß-leuchtenden Kreis angezeigt).

Hier könnt ihr die Schlüssel kaufen: Die Währung könnt ihr bei Kuriositätenhändlern ausgeben. Ihr findet sie in den Städten. Auf der Map werden sie mit einem Sack angezeigt, auf dem ein Fragezeichen abgebildet ist.

Hier werden euch die Schlüssel angeboten.

Sie verkaufen euch Ausrüstungsgegenstände, aber eben auch die Flüsternden Schlüssel. Pro Schlüssel werden 20 Obolusse fällig, die ihr euch relativ einfach verdienen könnt, da die Ereignisse häufig auf der Karte auftauchen und in der Regel eines davon schon mehr als diesen Betrag abwirft.

Das sind die Truhen.

Weitere Tipps zu Obolussen und Flüsternden Truhen

Obolusse sparen, ist übrigens keine gute Idee. Wie viele ihr maximal tragen können, ist nämlich stark begrenzt. Gerade am Anfang solltet ihr also immer mal wieder beim Kuriositätenhändler vorbeischauen. Kauft euch dann Schlüssel, um sie parat zu haben, falls ihr in der Welt auf Stille Truhen stoßt.

Diese sind zufällig verteilt. Wir können euch die Fundorte also nicht verraten. Auch der Inhalt der Truhen variiert zufällig.

Ihr könnt übrigens die Obergrenze für eure Obolus-Tragkraft nach oben schrauben, indem ihr Altäre von Lilith findet. Ihr trefft überall in der Spielwelt auf sie. Wir zeigen euch in unserem oben verlinkten Guide alle Fundorte auf der Map.

Falls ihr mehr über die Ausrüstung erfahren wollt, die Kuriositätenhändler euch anbieten, dann schaut doch mal in unseren Guide zu den den Raunenden Obolussen rein.

Seid ihr bereits auf die Truhen gestoßen und habt euch gefragt, was es mit ihnen auf sich hat?