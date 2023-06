Wir erklären euch, was es mit Gückstreffern in Diablo 4 auf sich hat.

Glückstreffer sind eine neue Angriffs-Mechanik in Diablo 4. Aber was es so genau damit auf sich hat, verrät uns das Spiel nicht. Wir können daher bei unserer Ausrüstung oder im Fähigkeitenmenü über ominöse Prozentzahlen stolpern, ohne zu wissen, was sie bedeuten.

Kennen wir aber ihre Auswirkungen und die Formel, mit der wir unsere Chance berechnen können, sie auszulösen, dann verstehen wir zumindest, wie Glückstreffer funktionieren - obwohl Glück, wie der Name schon vermuten lässt, immer noch eine wichtige Rolle spielt.

So funktionieren Glückstreffer und entsprechende Ausrüstungs-Affixe

Womöglich finden wir bei unserer Ausrüstung einen Vermerk wie:

Glückstreffer: Chance von bis zu +10,4 %, verletzte Nicht-Elitegegner hinzurichten

Wichtig ist, dass wir hier das Plus beachten. Es handelt sich nämlich bei der Prozentzahl nicht bereits um unsere tatsächliche Chance, einen Gegner hinzurichten! Stattdessen steigert dieses Affix nur den Wert der Glückstreffer-Chance, die unsere Fähigkeiten bereits besitzen. Klingt verwirrend, keine Sorge, wir erklären euch die Mechanik im Detail.

Hier seht ihr erst einmal, wie eine Glückstreffer-Chance im Spiel dargestellt wird:

Hier seht ihr die Glückstreffer-Chance der Fähigkeit und das Affix des Bogens.

Aber um das Pferd mal von vorne aufzuzäumen: Zunächst müssen wir einen Blick in unsere Fähigkeiten und deren Glückstreffer-Chancen werfen. Grundsätzlich haben alle Fähigkeiten eine solche. Sie wird euch angezeigt, wenn ihr die erweiterten Tooltipps aktiviert. In diesem Beispiel seht ihr die Jäger-Fähigkeit "Schraubklingen", die bereits auf Rang 5 aufgewertet ist. Hier lest ihr:

Glückstrefferchance: 34 %

Das ist also die Basis, mit der ihr rechnen müsst. Rüstet ihr jetzt den Bogen aus, der rechts abgebildet ist, seht ihr, dass er eure Glückstrefferchance, wie oben erläutert, um 10,4% erhöht.

Rechnen müsst ihr also: 0,34 (Fähigkeit) x 0,104 (Affix der Ausrüstung) = 0,03536

Das bedeutet: Wenn ihr auf 100 bereits verletzte Gegner einhackt, werdet ihr etwa dreieinhalb davon direkt hinrichten. Oder anders gesprochen: Ihr werdet etwas mehr als jeden 30. verletzten Gegner hinrichten. Bei Feinden, die noch volles Leben haben, wird kein Glückstreffer ausgelöst.

Ihr merkt vielleicht schon: Das Ganze ist ein wenig kompliziert und nichts, worauf ihr sicher bauen könnt. Trotzdem könnt ihr euch mit dieser Rechnung zumindest ein Bild davon machen, wie gut eure Chancen auf die Treffer stehen.

Zusätzlich gibt es aber auch noch Fähigkeiten wie die Infusionen der Jägerin, die noch mal andere Effekte mit einer Glückstrefferchance auslösen können, wie beispielsweise Gegner lähmen oder mehr Giftschaden verursachen.

Habt ihr die Mechanik richtig verstanden und bereits herumgerechnet oder werdet ihr künftig ein Auge drauf haben?